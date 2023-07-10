До конца года расчистят 1,8 километра русла Цны 0 В Тамбовской области активно реализуется региональный проект, включенный в национальный проект "Экология", который посвящен сохранению уникальных водных объектов. В рамках этой инициативы в настоящее время осуществляются работы по расчистке нескольких рек региона.

В Тамбове отремонтируют МКД на 900 млн рублей 0 По словам председателя комитета ЖКХ города Тамбова, Сергея Серегина, Фонд капитального ремонта Тамбовской области выделяет более 900 миллионов рублей на обновление многоквартирных домов в областном центре в текущем году. Эта сумма значительно превышает прошлогодний бюджет и составляет 2,5-кратный

До конца года планируют ввести в эксплуатацию два проблемных долгостроя 0 Глава Тамбовской области, Максим Егоров, осмотрел строительные площадки двух проблемных объектов в Тамбове: дома №72А на улице Коммунальная и дома №77Б на улице Киквидзе. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой Правительства Тамбовской области, Максим Егоров поручил завершить

Благоустройством парка Воинской славы в Котовске будут заниматься фирмы без сотрудников 0 Благоустройство парка Воинской славы в Котовске ещё не началось, но уже вызывает некоторые вопросы. Оказалось, что проект стоимостью 25 миллионов рублей был разделен между несколькими подрядчиками, которые не обладают высокой репутацией в успешной реализации подобных проектов.

Назначен конкурс на замещение должности главы Рассказова 0 Конкурс на замещение должности главы города Рассказово запланирован на 30 августа и был одобрен на внеочередном заседании депутатов Рассказовского городского Совета народных депутатов.

Компания, занимающаяся оздоровлением проблемных предприятий, подала на банкротство 0 "Тамбовская управляющая компания" снова подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд. Сумма исковых требований составляет почти 222 млн рублей.

В Тамбовской области высокая доля населения старше трудоспособного возраста 0 В Тамбовской области была утверждена трехлетняя региональная программа по повышению рождаемости. Глава региона Максим Егоров подписал соответствующее распоряжение областного правительства. Целью данного документа является разработка эффективных мер, направленных на влияние на репродуктивное

На Октябрьском путепроводе произошло смертельное ДТП 0 В ночь 8 июля в Тамбове произошла трагическая авария на Октябрьском путепроводе, в результате которой один человек погиб.

В Тамбовской области ожидается нестабильная погода 0 Жаркая погода с температурой в 30 градусов уступит место дождям и грозам.

Прокуратура в суде оспаривает перенос срока строительства путепровода в Мичуринске 0 Прокуратура Тамбовской области подала иск в арбитражный суд, требуя признать недействительными изменения, внесенные в контракт на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске. Эти изменения включали решение о выплате аванса и переносе сроков сдачи объекта на год. Ответчиком по

Гендиректора УК «Новый век» будут судить 0 В Октябрьский районный суд города Тамбова поступили материалы уголовного дела в отношении Р.Н. Янова, генерального директора ООО Управляющая компания «Новый век». Суд будет рассматривать обвинения в злоупотреблении полномочиями по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Надзорные органы проверили жалобы по факту возможного отравления детей в лагере «Спутник» 0 В мичуринском детском оздоровительном лагере "Спутник" ситуация на данный момент стабильная. По информации, предоставленной министром образования и науки Тамбовской области, все 263 детей, отдыхающих в лагере, находятся в хорошем состоянии.

В микрорайоне «ТЭЦ» в Тамбове произошел пожар 0 В социальных сетях появились фотографии клубов дыма, которые поднимались со стороны Моршанского шоссе в Тамбове, зафиксированные очевидцами. Это вызвало беспокойство у пользователей, так как густой белый дым, напоминающий облако, был виден на расстоянии десятков километров.

Суд признал законным возврат Котовском 111,6 млн руб. Фонду ЖКХ за котельные 0 Жалоба администрации Котовска Тамбовской области была отклонена Арбитражным судом Москвы в своих попытках признать незаконным и отменить решение правления федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Согласно судебной документации, речь идет о возврате суммы в

Администрация Тамбова игнорировала многолетнюю проблему подтопления домов на проезде Энергетиков 0 Прокуратура выступила в защиту прав жителей многоквартирных домов № 1 и № 3 на проезде Энергетиков. Жильцы долгое время жили с проблемой постоянного затопления подвалов своих многоэтажек, но никто не предпринимал меры.

В Пригородном лесу ведется самовольное строительство? 0 Администрация Тамбовского округа ответила на запрос депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова, касающийся проведения строительных работ в Тамбовском Пригородном лесу, в районе детского парка развлечений «Сказочный лес». Руководство муниципалитета следующим образом

Водитель сбил 11-летнего велосипедиста в Староюрьевском округе 0 В селе Староюрьево, в районе дома № 22 на улице Элеваторной, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате случившейся аварии водитель, 57-летний мужчина, управляющий автомобилем "Лада Гранта", сбил 11-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару.

Под Котовском построят метановую заправку 0 Состоялось совещание по вопросам развития сети газозаправочных станций в регионе, которое провел заместитель Главы Тамбовской области Евгений Зименко. В совещании приняли участие представители министерства автомобильных дорог и транспорта области, владельцы перспективных земельных участков под

И.о. министра экологии области назначена Алла Албегова 0 Пресс-служба Правительства Тамбовской области сообщает, что с 6 июля текущего года Максим Егоров принял распоряжение о назначении Аллы Албеговой временным исполняющим обязанности министра экологии и природных ресурсов.

Сергей Конобеев в четвёртый раз обвиняется в мошенничестве 0 Уголовное дело, связанное с бывшим директором ООО "ИнвестСтройТамбов" и экс-депутатом Тамбовской городской думы Сергеем Конобеевым, было передано в суд прокуратурой Советского района. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное