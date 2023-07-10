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До конца года планируют ввести в эксплуатацию два проблемных долгостроя
Вчера, 20:06
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Глава Тамбовской области, Максим Егоров, осмотрел строительные площадки двух проблемных объектов в Тамбове: дома №72А на улице Коммунальная и дома №77Б на улице Киквидзе. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой Правительства Тамбовской области, Максим Егоров поручил завершить строительство этих объектов к декабрю 2023 года, согласно установленной "дорожной карте" по решению проблем, связанных с обманутыми дольщиками.
Оба многоэтажных здания, являющихся проблемными, были начаты около 10 лет назад в 2014 году, но работы были прекращены в 2016 году. В 2022 году были заключены договоры на завершение строительства данных объектов.
Помимо указанных выше многоквартирных домов, также ведется работа по выплатам дольщикам, связанным с строительством дома на пересечении Пензенской улицы и улицы Карла Маркса. Кроме того, рассматривается возможность завершения строительства трехэтажного дома, расположенного на улице Ржавская, 23.
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