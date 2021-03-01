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В 2021 году будет достроено несколько проблемных домов
Сегодня, 08:56
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Вчера в администрации области прошел круглый стол, посвященный проблемам долевого строительства с участием руководства администрации области и депутата Госдумы Николая Николаева.
«Тамбовская область - уникальный регион, потому что власти держат проблему обманутых дольщиков на особом контроле, управляют ситуацией. В результате в Тамбовской области уже решена половина вопросов по достройке проблемных объектов», - заявил депутат Николай Николаев.
В текущем году региональные власти планируют ввести в эксплуатацию еще несколько проблемных объектов, в том числе дом № 77б по улице Киквидзе города Тамбова.
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