Задержан руководитель подразделения капитального строительства АО «ТКС» 0 В АО «ТКС» новый скандал, на днях сотрудниками правоохранительных органов был задержан руководитель подразделения капитального строительства АО «ТКС» за попытку получения взятки.

В Тамбовской области в 2020 году собрали рекордный урожай 0 2020 год стал для тамбовских аграриев годом рекордного урожая. Одних зерновых с полей Тамбовской области собрали больше 5 миллионов тонн, да и качестве зерна оказалось отменным.

В 2021 году будет достроено несколько проблемных домов 0 Вчера в администрации области прошел круглый стол, посвященный проблемам долевого строительства с участием руководства администрации области и депутата Госдумы Николая Николаева.

Дорожные службы устраняют ямочность на улицах 0 Городские службы в Тамбове приступили к работам по устранению ямочности на дорогах областного центра.

В Тамбове планируют расчистить русло Студенца 0 Объявлен тендер на разработку проектной документации по расчистке русла реки Студенц в городе Тамбове на участке почти 600 метров в районе ул. Степана Разина. Проект за 2,5 млн рублей планируют разработать в текущем году, а работы провести в 2022-2023 годы.

В Тамбове ликвидировали рынок «Южный» 0 По решению городских властей был ликвидирован рынок «Южный» в районе стадиона «Динамо». В настоящее время территория освобождается от оставшихся торговых павильонов.

Акции протеста не сказались на «акциях» губернатора 0 И вновь эксперты канала «ПолитБрокер» отмечают стабильность политических акций Александра Никитина на виртуальной бирже губернаторов. В число заслуг уже местные эксперты отмечают, что накануне Дня студенческих отрядов Александр Никитин встретился с их представителями и ответил на их вопросы.

В Тамбове вновь снизили давление воды в жилых кварталах 0 Руководство АО «ТКС» и врип главы города Тамбова Максим Косенков вчера приняли совместное решение о временном снижении давления в жилых кварталах от улицы Свободной в сторону автодороги «Северный обход».

Потребительский кооператив «Союзсберзайм-Тамбов» начали банкротить 0 В отношении кредитного потребительского кооператива «Союзсберзайм-Тамбов» Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру банкротства – наблюдение. Инициатором банкротства выступил Центральный Банк России в связи с наличием задолженности перед участниками кооператива в размере более 27 млн рублей.

В каждом городе или районе будут отлавливать безнадзорных животных 0 Законопроекты закрепляют за органами местного самоуправления полномочия по отлову животных без владельцев, содержания их в приютах для животных, поиск новых владельцев.

После аварии некоторые дома остаются без воды 0 Больше 12-ти часов специалисты АО «ТКС» ремонтировали поврежденный участок системы водоснабжения диаметром 600 мм. Повреждение произошло на территории комплекса зданий кинологического центра УМВД по Тамбовской области.

Тамбовчан ждут температурные качели 0 В первые дни весны жителей Тамбовской области ждут температурные качели, то мороз, то оттепель.

153 млн рублей выделили на сдерживание роста цен на хлеб 0 В соответствии с Распоряжением Правительства России от 22 января 2021 года Тамбовской области из федерального бюджета выделяется 153 млн. рублей на приобретение продовольственной пшеницы и выплату возмещений хлебопекарным предприятиям на реализацию произведенных и реализованных хлеба и

В Тамбове на водоводе произошла очередная авария 0 Сегодня в Тамбове произошло повреждение магистрального водовода, диаметром 600 мм.

В Котовске власти выделили одну квартиру двум семьям 0 В городе Котовске разгорелся скандал с выделением одной квартиры двум семьям, которых должны были переселить из аварийного жилья.

В гордуме обсудили способы избрания главы города 0 Сегодня в Тамбовской городской Думе прошло первое заседание временной комиссии по изучению вопроса о способе (форме) избрания главы города Тамбова. Комиссию создали после предложения депутатов изменить систему выборов высшего должностного лица.

Депутаты готовы согласовать поэтапное повышение тарифов на 50% 0 Вчера комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и комитет по экономике, бюджету и муниципальной собственности Тамбовской городской Думы согласовали обновленный проект концессионного соглашения с ООО «ККС» («РКС») на системы водоснабжения и водоотведения, который был повторно внесен администрацией

«Искусственное дыхание»: «Тамбову» пророчат неизбежное прощание с РПЛ 0 Футбольный клуб «Тамбов» стал одним из главных ньюзмейкеров уходящей зимы, но повод для разговорах о нем был далеко не самым приятным.

Тамбовскую область накроет ледяной дождь 0 Сегодня во второй половине дня Тамбовскую область накроет непогода в виде ледяного дождя - улицы превратятся в каток.

В 2021 году планируют организовать рейсы в Анапу 0 В 2021 году планируется организовать авиарейсы из аэропорта «Тамбов» в Анапу это будет уже шестой рейс из нашего областного центра.