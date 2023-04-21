В Тамбовской области осталось четыре дома с обманутыми дольщиками Комментариев: 0



В течение 2023 года из Единого реестра проблемных объектов были исключены два дома - один на улице Карла Маркса в Тамбове после его завершения строительства, и другой - дом №46 на улице Коммунальная. Фонд развития территорий принял решение о выплате денежной компенсации участникам строительства.



В настоящее время в Едином реестре проблемных объектов Тамбовской области остаются еще четыре объекта в центре областного центра с общим числом 287 дольщиков. В планах на будущее - завершение строительства многоквартирных домов №72а на улице Коммунальная и №77Б на улице Киквидзе. Также рассматривается вопрос о выплатах участникам долевого строительства дома на перекрестке Пензенской и Карла Маркса, а также возможном завершении строительства дома №23 на улице Ржавская.



По данным регионального правительства за 2022 год, из реестра проблемных объектов было исключено четыре дома - один на улице Строительная, 27 в поселке Строитель, а также два на улицах Советская, 192а и Базарная, 126 в Тамбове. В результате, 163 участника долевого строительства получили компенсации. Кроме того, был завершен первый этап строительства дома на улице Кавказская, 1Б в Тамбове. Ранее региональные власти заявляли о планах решить все вопросы с проблемными объектами до конца текущего года. Тамбовская область входит в число пяти лучших регионов Российской Федерации по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства по итогам первого квартала 2023 года, вместе с Волгоградской и Костромской областями, а также республиками Ингушетия и Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.В течение 2023 года из Единого реестра проблемных объектов были исключены два дома - один на улице Карла Маркса в Тамбове после его завершения строительства, и другой - дом №46 на улице Коммунальная. Фонд развития территорий принял решение о выплате денежной компенсации участникам строительства.В настоящее время в Едином реестре проблемных объектов Тамбовской области остаются еще четыре объекта в центре областного центра с общим числом 287 дольщиков. В планах на будущее - завершение строительства многоквартирных домов №72а на улице Коммунальная и №77Б на улице Киквидзе. Также рассматривается вопрос о выплатах участникам долевого строительства дома на перекрестке Пензенской и Карла Маркса, а также возможном завершении строительства дома №23 на улице Ржавская.По данным регионального правительства за 2022 год, из реестра проблемных объектов было исключено четыре дома - один на улице Строительная, 27 в поселке Строитель, а также два на улицах Советская, 192а и Базарная, 126 в Тамбове. В результате, 163 участника долевого строительства получили компенсации. Кроме того, был завершен первый этап строительства дома на улице Кавказская, 1Б в Тамбове. Ранее региональные власти заявляли о планах решить все вопросы с проблемными объектами до конца текущего года.



