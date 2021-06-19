Открылся обновленный офис Россельхозбанка в Знаменке 0 21 июня в р.п. Знаменка Тамбовской области открылся обновленный офис регионального филиала Россельхозбанка по новому адресу: улица Советская, д. 21.

IV Съезде АККОР в Тамбове: Россельхозбанк «стремится во всё поддерживать аграриев» 0 В Тамбовской области состоялся IV Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, посвященный 30-летию фермерского движения в регионе.

Дольщики проблемного дома в Тамбове получат денежную компенсацию 0 Участники долевого строительства дома по улице Базарной в Тамбове получат денежную компенсацию. Проблемный застройщик ООО «Махаон» должен был ввести в эксплуатацию дом еще несколько лет назад.

В Тамбове возможны перебои с холодной водой 0 Завтра на юге и в центре города Тамбова возможны перебои с холодным водоснабжением - это связано с вводом в работу нового участка водовода.

Коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты областной Думы 0 Сегодня прошла конференция Тамбовского областного отделения КПРФ по выдвижению областного списка кандидатов в депутаты Тамбовской областной Думы седьмого созыва.

Синоптики предупреждают о великой засухе 0 Появляются новые подробности, связанные с погодой на следующей неделе в Тамбовской области.

Более 100 водителей автобусов оштрафовали за нарушение правил ПДД 0 Сотрудники ГИБДД активно проводят акцию «Автобус» направленную на соблюдение водителям пассажирского транспорта правил дорожного движения.

Жильцам по ул. О. Кошевого вместо капремонта предложили самим отремонтировать дом 0 Уже несколько лет жильцы дома № 1 по ул. О. Кошевого добиваются от властей проведения капитального ремонта инженерных систем. Согласно программе капремонта, работы должны были провести еще в 2016 году, потом их перенесли на 2021 год и снова заветный капремонт может обойти дом.

12,5 лет тюрьмы за сексуальные надругательства над ребенком 0 Суд вынес обвинительный приговор жителю Тамбовской области, которого признали виновным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

На Тамбовскую область надвигается аномальная жара 0 На следующей неделе в Тамбовской область установится аномально жаркая погода, температура воздуха превысит 34 градусов тепла. Осадков не ожидается до пятницы.

За соблюдением ПДД начали следить квадрокоптеры 0 В Тамбовской области за соблюдением правил дорожного движения будут следить квадрокоптеры, которые могут фиксировать нарушения ПДД, госномер нарушителя и записывать правонарушения на видео.

Известный уроженец Тамбова завершил выступления на Евро-2020 0 Российский футболист Юрий Жирков, родившийся и сделавший свои первые шаги в футболе в городе Тамбов, вынужденно завершил выступления за сборную на чемпионате Европы.

Уголовное дело по ООО «Инждорстрой» планируют направить в суд 0 Вчера начальник управления МВД России по Тамбовской области, генерал-майор полиции Н.В. Скоков провел прием представителей «Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей», общественности и депутатского корпуса по вопросу расследования уголовного дела в отношении ООО «Инждорстрой», а также

В отношении директора АО «Тамбовспецмаш» возбудили уголовное дело 0 В отношении генерального директора АО «Тамбовспецмаш» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). С начала текущего года по апрель работодатель задолжал своим работникам почти 7,5 млн. рублей.

В Рассказове в пожаре погибло два человека 0 Сегодня в городе Рассказово в частном доме произошел пожар. Как сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области, в результате возгорания погибли два человека — мужчина 69 лет и женщина 67 лет.

ИА «Тамбов-информ» выиграло суд по иску Дмитрия Кривенко 0 16 июня Арбитражный суд Тамбовской области в полном объеме отказал бывшему директору ГУП «Крымавтодор» и бывшему руководителю дорожных организаций Дмитрию Кривенко в удовлетворении требований о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального вреда к «ИА «Тамбов-информ» и

В Мичуринском районе нарушили сроки реализации мероприятий по нацпроекту 0 Органами прокуратуры выявлены нарушения реализации проекта в рамках национальной программы «Жильё и городская среда» при строительстве станции обезжелезивания на водозаборной скважине в с. Новоникольское в Мичуринском районе.

В Тамбовской области ужесточили коронавирусные ограничения 0 Вчера руководство администрации Тамбовской области приняло решение ужесточить коронавирусные ограничения.

Заканчивается прием документов на грантовую поддержку семейных ферм 0 По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 17 июня заканчивается прием документов на конкурс для предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета региона на грантовую поддержку семейных ферм.

В Тамбовской области проходят масочные рейды 0 В Тамбовской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Инспекторы проверяют: общественный транспорт, торговые точки, спортивные объекты и другие места массового скопления людей.