Память о Чернобыле: в Жердевке презентовали книгу о земляках-ликвидаторах Комментариев: 0



Авария, произошедшая 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века. Её последствия затронули миллионы людей, но были бы куда масштабнее, если бы не самоотверженность и мужество ликвидаторов. В их числе были и жердевцы, которые, рискуя жизнью, боролись с невидимой угрозой — радиацией.



Книга «Опалённые ядерным загаром» рассказывает о судьбах этих героев, людях, чьё имя и подвиг не должны быть забыты. Читатели узнают о трудных буднях ликвидаторов, о цене, которую они заплатили за спасение других, о стойкости духа и гражданской ответственности.



Инициатором создания книги стал председатель Жердевской общественной организации «Чернобыль», участник ликвидации аварии Николай Гаврилов. Его слова о значении сборника трогают до глубины души: «Чернобыль — это трагедия, подвиг и последнее предупреждение человечеству. Чтобы он действительно остался в прошлом, мы обязаны помнить о нём. Эта книга — наш способ сохранить имена тех, кто боролся с катастрофой ценой собственного здоровья и жизни. Их подвиг бесценен, как и наша благодарность».



Презентация книги стала не только актом уважения к памяти ликвидаторов, но и важным вкладом в сохранение исторической правды о событиях Чернобыля. В зале библиотеки звучали слова благодарности героям, чья мужественность и стойкость остаются примером для будущих поколений.



Фото: Ирина Старова В преддверии Дня памяти о чернобыльской катастрофе в Жердевской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Опалённые ядерным загаром». Издание посвящено жителям Жердевки — участникам ликвидации последствий радиационных и техногенных катастроф, в первую очередь трагедии на Чернобыльской АЭС.Авария, произошедшая 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века. Её последствия затронули миллионы людей, но были бы куда масштабнее, если бы не самоотверженность и мужество ликвидаторов. В их числе были и жердевцы, которые, рискуя жизнью, боролись с невидимой угрозой — радиацией.Книга «Опалённые ядерным загаром» рассказывает о судьбах этих героев, людях, чьё имя и подвиг не должны быть забыты. Читатели узнают о трудных буднях ликвидаторов, о цене, которую они заплатили за спасение других, о стойкости духа и гражданской ответственности.Инициатором создания книги стал председатель Жердевской общественной организации «Чернобыль», участник ликвидации аварии Николай Гаврилов. Его слова о значении сборника трогают до глубины души:Презентация книги стала не только актом уважения к памяти ликвидаторов, но и важным вкладом в сохранение исторической правды о событиях Чернобыля. В зале библиотеки звучали слова благодарности героям, чья мужественность и стойкость остаются примером для будущих поколений.Фото: Ирина Старова



