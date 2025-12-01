Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Сегодня, 18:55
В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею ЖуковуВ селе Новоникольское Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски рядовому, кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

Алексей Жуков родился в 1982 году в Новоникольском. Здесь он окончил школу, затем продолжил обучение в Мичуринском сельскохозяйственном техникуме. В 2024 году, оставаясь верным своему гражданскому долгу, Алексей заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции в должности разведчика-снайпера. 4 августа 2024 года при выполнении боевой задачи на территории ЛНР он погиб. За проявленное мужество был посмертно награждён орденом Мужества. У Алексея остались двое сыновей.

На митинг у здания школы, которую окончил погибший боец, пришли его родные и близкие, педагоги и учащиеся, представители районной администрации и духовенства, ветераны боевых действий и жители села. Перед собравшимися выступили глава Мичуринского округа Геннадий Хубулов, председатель районного Совета народных депутатов Александр Сухов и ветеран боевых действий, подполковник авиации, кавалер ордена Красной Звезды Владимир Воротников. Они выразили слова поддержки семье героя, поблагодарили родителей за воспитание сына и обратились к школьникам с просьбой хранить память о подвиге Алексея.

Почётное право открыть мемориальную доску принадлежало родителям военнослужащего — Надежде Александровне и Анатолию Ивановичу, а также его сыновьям. Освящение мемориальной плиты провёл протоирей Сергий Конов. В завершение церемонии участники почтили память Алексея Жукова минутой молчания и возложили цветы к его портрету.

Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций на протяжении всей специальной военной операции оказывает поддержку бойцам: собирает гуманитарную помощь, проводит патриотические мероприятия и занимается увековечиванием памяти погибших. Ветераны подчёркивают, что ни одно имя героя-земляка не будет забыто.

От имени организации ветераны выразили благодарность всем, кто помогает в этой работе, — главе Мичуринского округа Геннадию Хубулову, главе города Мичуринска Максиму Харникову, депутату Государственной Думы Алексею Полякову и предпринимателю Вячеславу Демьянову.
В Тамбове обсудили создание доступной среды: выполнено 70% мероприятий резолюции прошлого года

Сегодня, 18:48
0
В правительстве Тамбовской области прошёл круглый стол, посвящённый вопросам доступной среды и реабилитации людей с ограниченными возможностями. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов и провёл его уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Репин. Омбудсмен отметил, что в

Апелляция оставила в силе решение по делу о ремонте крыши музыкального института Рахманинова в Тамбове

Сегодня, 15:54
0
Как сообщает деловое издание «Вердикт», 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области по спору между подрядчиком ООО «Элбридж» и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Апелляционная жалоба подрядчика отклонена, выводы первой инстанции признаны законными

129 тысяч рублей незаконной премии: дело бывшего главы Минздрава направлено в суд

Сегодня, 11:47
0
Прокуратура Тамбовской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в конце 2024 года, руководя областным Минздравом, она подписала

В Тамбовской областной клинической больнице появилось новое эндоскопическое оборудование стоимостью 5 млн рублей

Сегодня, 09:08
0
Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко получила партию современного эндоскопического оборудования — два фиброгастроскопа и два фиброколоноскопа. Новая техника позволит повысить качество диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сделает эндоскопические исследования более

Цифровой реестр муниципальной собственности может появиться на Тамбовщине по поручению Евгения Первышова

Вчера, 20:09
0
В Тамбовской области подвели итоги масштабной проверки всех объектов недвижимости и земельных участков, проданных муниципалитетами за последние пять лет. Анализ проводился по поручению главы региона Евгения Первышова, который потребовал оценить, нужно ли возвращать отдельные объекты обратно в

Компания «Стинэк» снова требует от Мичуринска 60,5 млн рублей за спорный ремонт путепровода

Вчера, 19:57
0
ООО «Стинэк» вновь обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к отделу реализации проектов администрации Мичуринска. Компания требует выплатить 60,5 млн рублей — такая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Пока заявление не рассмотрено, и суть новых претензий официально не

Охрана всех 17 детсадов досталась одной фирме. УФАС уже отменило половину конкурсов

Вчера, 15:03
0
Деловое издание «Вердикт» выяснило, что все 17 конкурсов на охрану детских садов Тамбова, объявленных в конце октября и общей стоимостью почти 250 млн рублей, выиграла одна и та же частная охранная организация — ЧОО «Щит». Это произошло при том, что в каждом конкурсе участвовало до десяти компаний,

В Тамбове возвращают два исторических здания: покупатели не выполнили условия торгов

Вчера, 10:52
0
Власти Тамбова решили вернуть в муниципальную собственность два старинных здания — объекты культурного наследия, которые в последние годы были проданы на конкурсах. Как сообщил на планёрке у губернатора и. о. министра имущественных отношений Александр Сердюков, покупатели не выполнили условия

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый выходит на финальную стадию: стороны спорят о методиках, подсчётах и фотофактах

1 декабря 2025
0
Деловое издание «Вердикт» опубликовало подробный репортаж из Арбитражного суда Тамбовской области, где состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского округа. Процесс длится уже более года и стал одним из самых резонансных природоохранных споров региона.

Назначена дата большой «прямой линии» с губернатором Тамбовской области

1 декабря 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проведёт «прямую линию» 10 декабря в 17:00. Трансляция пройдёт на региональных телеканалах, а также в официальных сообществах правительства области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В прямом эфире глава региона подведёт итоги года, расскажет о

Россельхозбанк открыл в Тамбовской области офис в формате удаленного рабочего места

1 декабря 2025
0
Россельхозбанк впервые открыл офис продаж в Тамбовской области в формате удаленного рабочего места (УРМ). С 1 декабря в новом офисе по адресу р.п. Дмитриевка, площадь Ленина, д.2 жители поселка, а также близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку,

Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии Тамбовской области

1 декабря 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии и природных ресурсов региона. До сегодняшнего дня он работал в статусе и. о. министра. Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Дмитрий Сомов родился в Тбилиси, окончил Московский

Тамбовские гуси обрели дом: история спасения пернатых с Набережной получила счастливое продолжение

30 ноября 2025
0
История о двух тамбовских гусях, ставших неформальной достопримечательностью Набережной, получила продолжение — птицы переехали в новый тёплый дом и теперь находятся под присмотром. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв в своём Telegram-канале. Изначально

Более 1,3 млн туристов посетили Тамбовскую область в этом году и оставили в регионе свыше 7 млрд рублей

30 ноября 2025
0
Тамбовская область подвела итоги туристического сезона: регион принял больше 1,3 миллиона гостей, которые потратили 7,1 млрд рублей. Прямые налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 273 млн рублей, сообщили в областном правительстве. Большинство туристов — жители России. Доля

«Тамбовагропромхимия» закупит сельхозтехнику на 100 млн рублей у Петербургского тракторного завода

29 ноября 2025
0
Группа компаний «Тамбовагропромхимия» объявила о заключении крупного контракта с Петербургским тракторным заводом на сумму около 100 млн рублей. Как сообщил руководитель предприятия Валерий Солопов, новая техника позволит расширить и существенно обновить парк машин, задействованных в

В Тамбове начали разбирать временную перемычку на Цне: ремонт гидроузла выходит на финишную прямую

29 ноября 2025
0
В Тамбове приступили к разбору временной перемычки на реке Цна в районе Пригородного леса. Работы выполняет филиал «Сурский гидроузел». Информацию подтвердили в министерстве экологии Тамбовской области, отметив, что демонтаж проводится поэтапно. В ведомстве пояснили, что специалисты «будут

В Сампурском округе тракторист погиб на рабочем месте: возбуждено уголовное дело

28 ноября 2025
0
В Сампурском округе следственные органы начали расследование обстоятельств гибели 62-летнего работника сельхозпредприятия. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

Прокуратура выявила нарушения на мосту через Студенец и оштрафовала «Дирекцию городских дорог» на 100 тысяч рублей

28 ноября 2025
0
Прокуратура Октябрьского района Тамбова привлекла МКУ «Дирекция городских дорог» к административной ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения на мосту через реку Студенец — участке, ведущем в сторону Рассказовского шоссе. По данным надзорного органа, проезд по

Инфляция в Тамбовской области превысила общероссийскую: продукты дорожают, техника дешевеет

28 ноября 2025
0
Годовая инфляция в Тамбовской области достигла 9,1% и оказалась на 1,4 процентного пункта выше среднероссийского уровня. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. В октябре цены в регионе выросли ещё на 0,2% по сравнению с сентябрём. Больше всего подорожали яйца и ряд овощей — томаты,

В Тамбовской области предлагают повысить взнос на капремонт и ввести отдельный тариф для домов с лифтами

28 ноября 2025
0
В регионе готовятся к индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщила и. о. генерального директора Фонда капремонта Тамбовской области Анна Курманова. По её словам, рассматривается повышение действующего тарифа с 12,31 рубля до 13,55 рубля за квадратный метр —
