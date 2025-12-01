В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову Комментариев: 0



Алексей Жуков родился в 1982 году в Новоникольском. Здесь он окончил школу, затем продолжил обучение в Мичуринском сельскохозяйственном техникуме. В 2024 году, оставаясь верным своему гражданскому долгу, Алексей заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции в должности разведчика-снайпера. 4 августа 2024 года при выполнении боевой задачи на территории ЛНР он погиб. За проявленное мужество был посмертно награждён орденом Мужества. У Алексея остались двое сыновей.



На митинг у здания школы, которую окончил погибший боец, пришли его родные и близкие, педагоги и учащиеся, представители районной администрации и духовенства, ветераны боевых действий и жители села. Перед собравшимися выступили глава Мичуринского округа Геннадий Хубулов, председатель районного Совета народных депутатов Александр Сухов и ветеран боевых действий, подполковник авиации, кавалер ордена Красной Звезды Владимир Воротников. Они выразили слова поддержки семье героя, поблагодарили родителей за воспитание сына и обратились к школьникам с просьбой хранить память о подвиге Алексея.



Почётное право открыть мемориальную доску принадлежало родителям военнослужащего — Надежде Александровне и Анатолию Ивановичу, а также его сыновьям. Освящение мемориальной плиты провёл протоирей Сергий Конов. В завершение церемонии участники почтили память Алексея Жукова минутой молчания и возложили цветы к его портрету.



Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций на протяжении всей специальной военной операции оказывает поддержку бойцам: собирает гуманитарную помощь, проводит патриотические мероприятия и занимается увековечиванием памяти погибших. Ветераны подчёркивают, что ни одно имя героя-земляка не будет забыто.



От имени организации ветераны выразили благодарность всем, кто помогает в этой работе, — главе Мичуринского округа Геннадию Хубулову, главе города Мичуринска Максиму Харникову, депутату Государственной Думы Алексею Полякову и предпринимателю Вячеславу Демьянову.




