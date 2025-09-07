|
В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову
Сегодня, 13:16
Комментариев: 0
Версия для печати
В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски сержанту, кавалеру ордена Мужества Алексею Бокову, погибшему при исполнении воинского долга.
Алексей Вадимович родился в 1998 году в Изосимове, там же окончил школу. В 2019 году он был призван в армию, а после срочной службы решил продолжить службу по контракту. С начала специальной военной операции он был артиллеристом 45-й бригады группировки войск «Запад». 23 сентября 2024 года сержант Боков погиб. За проявленные мужество и самоотверженность он был награждён медалью участника СВО, медалью Жукова и орденом Мужества (посмертно). У него остались жена и маленький сын.
В день открытия мемориальной доски к школе, где учился герой, пришли его родные и близкие, учителя, ученики, ветераны боевых действий, представители местной власти и духовенства.
С напутственными словами к присутствующим обратились первый заместитель главы Мичуринского округа Татьяна Чепрасова, капитан Александр Роговенко и подполковник, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Воротников. Они поблагодарили родителей Алексея за достойное воспитание сына и подчеркнули важность сохранения памяти о его подвиге.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери погибшего, Ирине Владимировне Шабановой. Освящение провёл настоятель Иоанно-Богословского храма протоиерей Игорь Орлов. Присутствующие почтили память сержанта минутой молчания и возложили цветы к его портрету.
Местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана отметило, что уже многие годы занимается увековечиванием памяти погибших воинов, напоминая, как важно не забывать тех, кто отдал жизнь за Родину.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.