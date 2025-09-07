В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову Комментариев: 0



Алексей Вадимович родился в 1998 году в Изосимове, там же окончил школу. В 2019 году он был призван в армию, а после срочной службы решил продолжить службу по контракту. С начала специальной военной операции он был артиллеристом 45-й бригады группировки войск «Запад». 23 сентября 2024 года сержант Боков погиб. За проявленные мужество и самоотверженность он был награждён медалью участника СВО, медалью Жукова и орденом Мужества (посмертно). У него остались жена и маленький сын.



В день открытия мемориальной доски к школе, где учился герой, пришли его родные и близкие, учителя, ученики, ветераны боевых действий, представители местной власти и духовенства.



С напутственными словами к присутствующим обратились первый заместитель главы Мичуринского округа Татьяна Чепрасова, капитан Александр Роговенко и подполковник, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Воротников. Они поблагодарили родителей Алексея за достойное воспитание сына и подчеркнули важность сохранения памяти о его подвиге.



Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери погибшего, Ирине Владимировне Шабановой. Освящение провёл настоятель Иоанно-Богословского храма протоиерей Игорь Орлов. Присутствующие почтили память сержанта минутой молчания и возложили цветы к его портрету.



Местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана отметило, что уже многие годы занимается увековечиванием памяти погибших воинов, напоминая, как важно не забывать тех, кто отдал жизнь за Родину. В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски сержанту, кавалеру ордена Мужества Алексею Бокову, погибшему при исполнении воинского долга.Алексей Вадимович родился в 1998 году в Изосимове, там же окончил школу. В 2019 году он был призван в армию, а после срочной службы решил продолжить службу по контракту. С начала специальной военной операции он был артиллеристом 45-й бригады группировки войск «Запад». 23 сентября 2024 года сержант Боков погиб. За проявленные мужество и самоотверженность он был награждён медалью участника СВО, медалью Жукова и орденом Мужества (посмертно). У него остались жена и маленький сын.В день открытия мемориальной доски к школе, где учился герой, пришли его родные и близкие, учителя, ученики, ветераны боевых действий, представители местной власти и духовенства.С напутственными словами к присутствующим обратились первый заместитель главы Мичуринского округа Татьяна Чепрасова, капитан Александр Роговенко и подполковник, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Воротников. Они поблагодарили родителей Алексея за достойное воспитание сына и подчеркнули важность сохранения памяти о его подвиге.Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери погибшего, Ирине Владимировне Шабановой. Освящение провёл настоятель Иоанно-Богословского храма протоиерей Игорь Орлов. Присутствующие почтили память сержанта минутой молчания и возложили цветы к его портрету.Местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана отметило, что уже многие годы занимается увековечиванием памяти погибших воинов, напоминая, как важно не забывать тех, кто отдал жизнь за Родину.



