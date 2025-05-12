В Мичуринске открыли мемориальную доску павшему бойцу Алексею Мантрову Комментариев: 0



Алексей Мантров родился в 1997 году в Мичуринске. После 9 класса он продолжил обучение в Железнодорожном колледже имени В.М. Баранова. В 2018 году был призван в ряды Вооружённых сил России. Завершив срочную службу, Алексей трудился в эксплуатационном локомотивном депо станции Кочетовка. В сентябре 2022 года он был мобилизован и направлен в зону проведения специальной военной операции. В январе 2023-го получил ранение, после чего прошёл курс реабилитации и вернулся в строй. 2 июня 2024 года Алексей погиб, выполняя боевую задачу в районе населённого пункта Ольшаны. За мужество и отвагу был награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества — посмертно.



На церемонию открытия мемориальной доски пришли родные и близкие Алексея, школьники и учителя, представители городской администрации, депутаты, духовенство, ветеранские организации, члены военно-патриотических клубов и жители города. Теплые слова в адрес семьи героя и собравшихся произнесли заместитель главы администрации Мичуринска Ольга Мосолова, депутат городского Совета Александр Хизов, гвардии майор спецназа Артём Евтифеев и ветеран боевых действий, кавалер ордена Красной Звезды Валерий Воротников.



Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено маме и супруге Алексея — Татьяне Николаевне и Юлии Юрьевне. Присутствующие почтили память погибшего минутой молчания. Протоирей Игорь провёл заупокойную литию и освятил установленную доску. Завершилась церемония возложением цветов к портрету героя.



Проект по установке памятной доски стал возможен благодаря гранту в форме субсидии из бюджета Тамбовской области, предоставленной по соглашению № 75 от 4 сентября 2024 года. Память о героях живёт в сердцах благодарных земляков — и каждый подобный жест становится важным вкладом в сохранение исторической правды.

У здания средней школы № 15 города Мичуринска состоялось торжественное мероприятие в память о герое специальной военной операции — Алексее Андреевиче Мантрове. В этот день школа, где учился Алексей, стала местом глубокой скорби и уважения к его подвигу: здесь была открыта мемориальная доска в честь павшего воина.Алексей Мантров родился в 1997 году в Мичуринске. После 9 класса он продолжил обучение в Железнодорожном колледже имени В.М. Баранова. В 2018 году был призван в ряды Вооружённых сил России. Завершив срочную службу, Алексей трудился в эксплуатационном локомотивном депо станции Кочетовка. В сентябре 2022 года он был мобилизован и направлен в зону проведения специальной военной операции. В январе 2023-го получил ранение, после чего прошёл курс реабилитации и вернулся в строй. 2 июня 2024 года Алексей погиб, выполняя боевую задачу в районе населённого пункта Ольшаны. За мужество и отвагу был награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества — посмертно.На церемонию открытия мемориальной доски пришли родные и близкие Алексея, школьники и учителя, представители городской администрации, депутаты, духовенство, ветеранские организации, члены военно-патриотических клубов и жители города. Теплые слова в адрес семьи героя и собравшихся произнесли заместитель главы администрации Мичуринска Ольга Мосолова, депутат городского Совета Александр Хизов, гвардии майор спецназа Артём Евтифеев и ветеран боевых действий, кавалер ордена Красной Звезды Валерий Воротников.Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено маме и супруге Алексея — Татьяне Николаевне и Юлии Юрьевне. Присутствующие почтили память погибшего минутой молчания. Протоирей Игорь провёл заупокойную литию и освятил установленную доску. Завершилась церемония возложением цветов к портрету героя.Проект по установке памятной доски стал возможен благодаря гранту в форме субсидии из бюджета Тамбовской области, предоставленной по соглашению № 75 от 4 сентября 2024 года. Память о героях живёт в сердцах благодарных земляков — и каждый подобный жест становится важным вкладом в сохранение исторической правды.



