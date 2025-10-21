В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову Комментариев: 0



Андрей Сергеевич родился в 1992 году. После школы поступил в Кирсановский авиационно-технический колледж гражданской авиации. Во время учёбы был призван в армию, служил в Кабардино-Балкарии и на Астраханском полигоне, где принимал участие в уничтожении боеприпасов. Вернувшись, окончил колледж и работал авиатехником на Воронежском авиазаводе.



В 2017 году Басов заключил контракт с Министерством обороны РФ и проходил службу авиационным специалистом в Мичуринском авиаполку. Осенью 2023 года он был направлен в зону проведения СВО. 31 марта 2024 года при выполнении боевой задачи в составе подразделения разведывательно-ударных БПЛА Андрей Басов погиб. За проявленные мужество и героизм он был посмертно награждён орденом Мужества.



У здания воинской части № 67952, где служил герой, собрались его родные, сослуживцы, представители администрации города и округа, ветераны боевых действий и жители Мичуринска. Слова соболезнования семье и признательности за подвиг Андрея Сергеевича прозвучали от заместителя главы города Ольги Мосоловой, заместителя главы Мичуринского муниципального округа Алексея Сушкова, подполковника Руслана Измайлова и ветерана боевых действий Виктора Воротникова.



После открытия мемориальной доски присутствующие почтили память героя минутой молчания и возложили цветы.



