Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

» » В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Вчера, 18:46
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею БасовуВ минувшие выходные в Мичуринске состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски старшему прапорщику Андрею Сергеевичу Басову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

Андрей Сергеевич родился в 1992 году. После школы поступил в Кирсановский авиационно-технический колледж гражданской авиации. Во время учёбы был призван в армию, служил в Кабардино-Балкарии и на Астраханском полигоне, где принимал участие в уничтожении боеприпасов. Вернувшись, окончил колледж и работал авиатехником на Воронежском авиазаводе.

В 2017 году Басов заключил контракт с Министерством обороны РФ и проходил службу авиационным специалистом в Мичуринском авиаполку. Осенью 2023 года он был направлен в зону проведения СВО. 31 марта 2024 года при выполнении боевой задачи в составе подразделения разведывательно-ударных БПЛА Андрей Басов погиб. За проявленные мужество и героизм он был посмертно награждён орденом Мужества.

У здания воинской части № 67952, где служил герой, собрались его родные, сослуживцы, представители администрации города и округа, ветераны боевых действий и жители Мичуринска. Слова соболезнования семье и признательности за подвиг Андрея Сергеевича прозвучали от заместителя главы города Ольги Мосоловой, заместителя главы Мичуринского муниципального округа Алексея Сушкова, подполковника Руслана Измайлова и ветерана боевых действий Виктора Воротникова.

После открытия мемориальной доски присутствующие почтили память героя минутой молчания и возложили цветы.

Ветераны Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана подчеркнули, что почти тридцать лет их организация занимается увековечиванием памяти погибших воинов и будет продолжать эту работу. «Ни одно имя героя не должно быть забыто», — отметили представители ветеранского сообщества.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

В Круглом открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Владимиру Без ...

В Мичуринске открыли мемориальную доску герою СВО Роману Скляренко

В Мичуринске открыли мемориальную доску в честь погибшего героя Александра ...

В Большой Сосновке открыли мемориальную доску герою специальной военной опе ...

В Мичуринском районе открыта мемориальная доска старшему лейтенанту Коршуно ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Гендиректор «Тамбовстроймеханизации» отправлен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Вчера, 20:34
0
Ленинский районный суд города Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «Тамбовстроймеханизация» Александру Котельникову. Как сообщает издание «Вердикт», представители суда подтвердили, что руководитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ —

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Вчера, 18:46
0
В минувшие выходные в Мичуринске состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски старшему прапорщику Андрею Сергеевичу Басову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

С дорожной компании «ДСУ-2» могут взыскать почти полмиллиарда рублей налоговых доначислений

Вчера, 16:34
0
Арбитражный суд Тамбовской области отменил обеспечительные меры, которые с конца августа приостанавливали взыскание почти 478 млн рублей с ЗАО «ДСУ-2». Теперь налоговая служба может возобновить действия по взысканию этой суммы. Речь идёт о доначисленных налогах, пенях и штрафах, выявленных по

Глава Инжавинского округа ушёл в отставку, исполняющим обязанности назначен Михаил Антонов

Вчера, 12:34
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о досрочном прекращении полномочий главы Инжавинского муниципального округа Геннадия Селезнёва. Документ датирован 22 октября 2025 года. Причины отставки в официальных источниках не уточняются. В тот же день губернатор подписал

В Рассказово при ремонте детского сада похитили более 9 миллионов рублей

21 октября 2025
0
Рассказовская межрайонная прокуратура выявила мошенничество при ремонте детского сада № 3 «Солнышко». Как сообщили в надзорном ведомстве, должностное лицо подрядной организации — уфимского ООО «МД-Арт Групп» — присвоило более 9 млн рублей, выделенных в качестве аванса по муниципальному контракту.

В Тамбове сменилось руководство Ассоциации промышленников и предпринимателей

21 октября 2025
0
Сегодня в здании правительства Тамбовской области состоялось собрание региональной Ассоциации промышленников и предпринимателей (РОР АПП). Заседание стало историческим сразу по нескольким причинам: впервые в нём принял участие губернатор Евгений Первышов, а также руководство Российского союза

Власти Тамбовской области утвердили программу развития общественного транспорта: новые автобусы закупят до 2030 года

21 октября 2025
0
В Тамбовской области утверждена долгосрочная программа модернизации общественного транспорта. Документ подписал и. о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, сообщает деловое издание «Вердикт», ознакомившееся с текстом приказа. Программа рассчитана до 2030 года и, как выяснили

Тамбовскую прокуратуру возглавит новый руководитель: сенаторы одобрили кандидатуру Андрея Кулагина

21 октября 2025
0
Совет Федерации России поддержал назначение Андрея Кулагина на должность прокурора Тамбовской области. Его кандидатура внесена Генеральной прокуратурой РФ и получила одобрение профильного комитета Совета Федерации. Действующий прокурор региона Александр Гулягин, занимавший пост с конца 2020 года,

В Тамбове назначили нового руководителя комитета ЖКХ

20 октября 2025
0
Глава администрации Тамбова Максим Косенков утвердил нового председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Александр Шелудяков, ранее уже работавший в структурах городской администрации. Как уточнили в мэрии, Александр Шелудяков возглавлял комитет дорожного хозяйства и транспорта с

Губернатор призвал остановить застройку пригородных лесов Тамбова

20 октября 2025
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов на еженедельном совещании регионального правительства заявил о необходимости жёстко пресечь незаконное строительство домов в пригородных лесах. По его словам, схема уже давно известна: землю делят, распределяют между заинтересованными лицами и начинают

В Тамбовской области создадут единое парковочное пространство — план рассчитан до 2035 года

20 октября 2025
0
Власти Тамбовской области намерены навести порядок с парковками. Как сообщает «Вердикт», утверждён план по созданию единого парковочного пространства (ЕПП), рассчитанный до 2035 года. Документ подписал губернатор Евгений Первышов, исполнение поручено областному Минтрансу. План предусматривает

В Тамбовской области спасли редкую сову, пострадавшую в городе

19 октября 2025
0
В Центр охраны хищных птиц в рамках проекта «Экология на колёсах» привезли новую пациентку — длиннохвостую неясыть с черепно-мозговой травмой. Как это часто случается с городскими совами, хищница отправилась на охоту на городские улицы, где больше добычи, но столкнулась с опасностью — на неё напала

Тамбовский аэропорт и строительная компания «Ригель» оказались в суде из-за многомиллионного спора

19 октября 2025
0
В Тамбове разгорается судебный конфликт между строительной компанией «Ригель» и местным аэропортом. Предприятие подало иск на 3,8 млн рублей, но детали требований пока остаются неясными. Первое заседание в арбитражном суде уже отложили до 11 ноября — сторонам дали время собрать дополнительные

Мичуринские чиновники подали в суд на антимонопольщиков из-за скандального подрядчика «СТИНЭК»

19 октября 2025
0
В Тамбове разгорается новый судебный спор между властями Мичуринска и региональным управлением ФАС. Причиной конфликта стал ремонт путепровода на улице Лаврова, который выполняло ООО «СТИНЭК». Напомним, в конце сентября городская администрация расторгла контракт с подрядчиком, обвинив его в срыве

Подрядчик обещает за неделю ликвидировать лужу у Тамбовского Арбата

18 октября 2025
0
После осадков на пешеходном переходе у Тамбовского Арбата, в районе пересечения улиц Карла Маркса и Коммунальной, вновь образуется большая лужа. Вода скапливается прямо на «зебре» возле Музейно-выставочного центра и не уходит по несколько дней — с этой проблемой горожане сталкиваются уже не первый

В администрации Тамбова поручили взять под контроль восстановление территорий после ремонтных работ и подготовку города к зиме

18 октября 2025
0
Глава администрации Тамбова Максим Косенков провёл совещание с коммунальными службами, на котором потребовал обеспечить жёсткий контроль за восстановлением территорий после раскопок и своевременное устранение нарушений благоустройства. По словам градоначальника, каждый участок, где проводились

В деревне Ахтырка Рассказовского округа полицейские нашли нарколабораторию — изъято 770 г метадона

18 октября 2025
0
В тихой деревне Ахтырка Рассказовского округа оперативники наркоконтроля обнаружили нарколабораторию. Подозреваемый — 29-летний местный житель, который, как считают следователи, действовал по указанию куратора из другого региона. Чтобы наладить «производство», мужчина купил дом и автомобиль,

Профессор ТГУ имени Державина Павел Сысоев удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

18 октября 2025
0
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, в числе отмеченных — профессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Павел Викторович Сысоев. Учёному присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области по делу «Русагро»

17 октября 2025
0
Имущество и банковские счета бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова арестованы по решению суда. Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела, связанного с расследованием в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима

Подрядчика дороги на улице Волжской в Тамбове оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения при строительстве

17 октября 2025
0
Прокуратура Советского района Тамбова выявила нарушения при строительстве новой автодороги по улице Волжская — на участке от Кавказской до Магистральной. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подрядчику — ООО «Строй НЭС-АБ» — предъявлено обвинение в нарушении требований строительного

В Тамбове открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы»

16 октября 2025
0
В Тамбовском областном краеведческом музее открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы: мир образов в искусстве Китая». Экспозиция собрана из редких коллекций, принадлежавших дворянским усадьбам Тамбовской губернии и переданных музею в начале XX века в период
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги