В Мичуринске открыли мемориальные доски в память о погибших участниках СВО



Алексей Добрынин, 1976 года рождения, после окончания школы получил медицинское и педагогическое образование, служил в армии и работал в разных сферах. С началом специальной военной операции он добровольно отправился на защиту страны и 1 июня 2022 года был зачислен в 4-ю гвардейскую танковую дивизию. Участвовал в наступательных и оборонительных действиях, служил телефонистом-телеграфистом, занимался организацией эвакуации раненых и погибших. Дважды получал тяжёлые ранения — в июле 2022 и июле 2023 годов. Был награждён медалями за участие в СВО, за боевые отличия, за укрепление боевого содружества, медалью I и II степени «За воинскую доблесть» и медалью Министерства обороны. После восстановления возвращался на передовую. 8 июля 2024 года Алексей Добрынин погиб. Посмертно награждён орденом Мужества.



Кирилл Часовских родился в 1989 году. После школы окончил Костромскую академию химической и биологической защиты, служил в Новороссийске, а затем уже в звании майора был направлен в командировку в Сирию. Награждён медалью Жукова. После начала СВО занимался подготовкой мобилизованных, затем воевал со своим подразделением на передовой. Получив ранение, прошёл лечение и вернулся к службе. Кирилл Часовских погиб 19 сентября, когда в бункер, где проходило оперативное совещание, попал снаряд. Посмертно награждён орденом Мужества.



У здания школы № 15, где учились погибшие военнослужащие, собрались их родные, друзья, педагоги, школьники, представители городской администрации, духовенства и ветеранских организаций. К участникам мероприятия обратились заместитель главы Мичуринска Ольга Мосолова, заместитель командира полка подполковник Рамиль Измайлов и ветеран боевых действий в Афганистане Игорь Хрулёв. Они выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули важность сохранения памяти о героях.



Право открыть мемориальные доски было предоставлено матери Кирилла Часовских Валентине Валентиновне, а также жене Алексея Добрынина Валентине Александровне и его сестре Ольге Владимировне. Освящение мемориальных знаков провёл протоирей Игорь Орлов, после чего состоялась заупокойная лития.



