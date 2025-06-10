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Новый Селивёрстов: детективы с экзистенциальной глубиной
Сегодня, 09:25
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Недавно в свет вышла новая книга Владимира Ивановича Селивёрстова «Тамбовский детектив-4», посвящённая памяти родителей Ивана Ивановича и Ираиды Ивановны Селивёрстовых. Издание продолжает популярную в конце 1990-х — начале 2000-х серию «тамбовских детективов», благодаря которой автор обрёл широкую известность.
Распространённый стереотип о «поверхностности» детективного жанра здесь вновь опровергается: «Тамбовский детектив-4» совмещает захватывающий сюжет с глубокими размышлениями о судьбах людей. Для писателя, чьё детство прошло в послевоенные годы, тема Великой Отечественной войны остаётся личной, поэтому книгу он приурочил к очередной годовщине Победы.
Сборник открывается сильными рассказами «Политбоец» и «Танкист», где оживают фронтовые реалии. «Политбоец» основан на истории родного дяди автора — Николая Ивановича Селивёрстова, прошедшего тяжёлые испытания войны. Заметное место занимает и повесть «Полицмейстер Старынкевич», раскрывающая служебный путь дореволюционного полицмейстера Тамбова Константина Юльевича Старынкевича.
Далее читателя ждёт цикл рассказов, часть которых уже публиковалась в прессе («Корпоративный интерес», «Пожилая», «Заправская любовь»), а некоторые выходят впервые. Все тексты связаны с Тамбовом, написаны сочным образным языком и удерживают внимание не хуже классического детектива, предлагая при этом более глубокий взгляд на жизнь, историю и человеческие судьбы.
Именно сочетание интриги и экзистенциальной глубины делает новую книгу Владимира Селивёрстова не просто увлекательным чтением, а художественным отражением сложных переплетений времени и памяти.
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