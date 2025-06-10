Новый Селивёрстов: детективы с экзистенциальной глубиной 0 Недавно в свет вышла новая книга Владимира Ивановича Селивёрстова «Тамбовский детектив-4», посвящённая памяти родителей Ивана Ивановича и Ираиды Ивановны Селивёрстовых. Издание продолжает популярную в конце 1990-х — начале 2000-х серию «тамбовских детективов», благодаря которой автор обрёл широкую

Роспотребнадзор опубликовал данные о качестве воды на пляжах Тамбовской области 0 Региональное управление Роспотребнадзора провело анализ состояния воды и почвы на пляжах Тамбовской области. Проверки проводились в преддверии купального сезона: всего специалисты исследовали 101 пробу воды по микробиологическим показателям, 79 — по санитарно-химическим, 54 — по паразитологическим,

Разбитая дорога в Бокино под Тамбовом попала в поле зрения СК 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей села Бокино Тамбовской области и поручил провести проверку состояния местной дороги, ставшей источником многолетнего недовольства. Основанием послужило обращение, поступившее в Информационный центр СКР. В

Атака дронов на Котовск отражена 0 Неспокойной выдалась ночь на 11 июня в Котовске — город оказался под атакой беспилотников. По сообщению временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области Евгения Первышова, системы противовоздушной обороны сработали оперативно и все вражеские цели были успешно уничтожены.

Россельхозбанк в Тамбовской области отмечает 25-летие 0 13 июня Россельхозбанк отмечает 25-летний юбилей. В Тамбовской области он представлен региональным филиалом, действующим с 2000 года. Директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова рассказала о ключевых достижениях банка за 25 лет, поддержке бизнеса, поддержке

Детских лагерей станет больше: в Тамбовской области готовят расширение сети оздоровительного отдыха 0 В Тамбовской области планируют расширить инфраструктуру детских оздоровительных лагерей. Соответствующее поручение дал врио главы региона Евгений Первышов на оперативном совещании областного правительства. Поводом для обсуждения стал заметный рост спроса на путёвки среди родителей.

В Никоноровке строят газопровод: работы планируют завершить к осени 0 В деревне Никоноровке Тамбовского округа активно ведётся строительство газопровода. Работы начались в мае 2025 года, а завершить их планируется уже к сентябрю. Инициатором проекта выступили сами жители, обратившиеся с просьбой о газификации во время личного приёма у временно исполняющего

В Тамбовской области досрочные выборы губернатора пройдут 14 сентября 2025 года 0 Депутаты Тамбовской областной Думы на очередном заседании единогласно назначили дату досрочных выборов главы региона. Голосование состоится 14 сентября 2025 года. О решении сообщает пресс-служба регионального парламента.

Экс-доцента Мичуринского агроуниверситета оштрафовали за взятки от студентов и попытки мошенничества 0 Мичуринский городской суд признал бывшего преподавателя аграрного университета Романа Щукина виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Как сообщает прокуратура Тамбовской области, речь идёт о десяти эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и двух попытках мошенничества (ч. 3

Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о нарушении прав дольщиков дома на Московской, 30а в Тамбове 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК РФ по Тамбовской области Александру Полшакову принять меры к завершению расследования уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве многоквартирного дома в Тамбове. Поручение последовало после

Как в Притамбовье выращивают картофель для фри 0 В числе лидеров по урожайности картофеля в Тамбовской области стабильно остаётся агрофирма «Ви Гроу», чьи поля расположены вблизи села Татаново. Основной специализацией предприятия, несмотря на широкую палитру выращиваемых культур, остаётся картофель — но не тот, что идёт на прилавки, а сортовой,

Капремонт трассы Тамбов – Шацк идёт по графику 0 На участке автодороги Тамбов – Шацк продолжаются работы по капитальному ремонту. Как сообщает ГУП «Тамбовавтодор», работы идут строго в рамках утверждённого графика, в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Тамбовское небо покорилось "Новым людям" 0 Тамбов стал одной из площадок необычной акции, организованной партией "Новые люди" в честь Дня свободного человека. В минувшие выходные жители региона с удивлением наблюдали, как над их головами парят величественные воздушные шары, символизирующие свободу и новые возможности.

Цну продолжат расчищать: в Тамбове реализуют второй этап экологического проекта 0 В 2025 году в Тамбове продолжится расчистка реки Цна в рамках федеральной программы «Вода России», входящей в нацпроект «Экологическое благополучие». Планируется очистить более трёх километров русла, охватив семь ключевых участков в черте города.

«Чистейшая Ворона» стала мутной: жители Инжавинского района обеспокоены загрязнением реки 0 Вечером 6 июня в сообществе «Подслушано | Инжавино» появилась фотография, вызвавшая оживлённую дискуссию: вода в реке Ворона в районе села Углянка приобрела тёмный, почти чёрный оттенок. Автор публикации сопроводил снимок встревоженным вопросом: «Кто-то в курсе, что случилось с рекой Ворона? Почему

Дело «КомЭка»: суд вновь откладывает заседание из-за неявки свидетелей 0 6 июня Тамбовский районный суд в 48-й раз собрался для рассмотрения уголовного дела в отношении генерального директора ООО «КомЭк» Игоря Блюма, обвиняемого в крупном мошенничестве и ведении незаконного бизнеса. Однако и это заседание не обошлось без переноса — в суд не явились два свидетеля, один

На Доске Почёта Тамбова появятся 24 новых имени 0 В Тамбове готовятся обновить Доску Почёта традиция, приуроченная к празднованию Дня России и Дня города 12 июня, будет продолжена и в этом году. В 2025-м в число отмеченных горожан войдут 24 человека, внёсших весомый вклад в развитие областного центра.

В Тамбове вновь объявили торги на благоустройство сквера «Гармония» — уже третий подряд 0 Городские власти Тамбова объявили очередной конкурс на право проведения благоустройства нового общественного пространства — сквера «Гармония», который должен появиться на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Стоимость работ предварительно оценена в 31 миллион рублей, эти средства уже

Суд обязал «Тамбовтеплосервис» выплатить более 140 миллионов рублей газовому поставщику 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» к муниципальному предприятию «Тамбовтеплосервис», обязав ответчика выплатить 140,9 миллиона рублей. Информация о принятом решении появилась в электронной картотеке арбитражных дел, однако мотивировочная часть

Лето только начинается: жара, грозы 0 Первая неделя июня оказалась щедрой на контрасты — стартовала с ласкового солнца, а завершилась таким ливнем, что дачные грядки счастливо вздохнули. Летние осадки выдали по полной, и зелень на участках, похоже, в восторге. Что будет дальше — прогнозировать рано, но на ближайшие дни картина уже ясна.