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Тысячи прихожан собрались на Рождественское богослужение в Тамбовском соборе
Сегодня, 10:36
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В ночь с 6 на 7 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. После богослужения на Соборной площади прошло освящение Рождественского вертепа.
Архипастырю сослужили священнослужители собора и других храмов Тамбова. В ходе службы прозвучали прошения за Отечество, его защитников и Святую Русь. Архиерейский хор исполнил традиционные богослужебные песнопения.
Обращаясь к верующим, митрополит Феодосий призвал всех очистить свои сердца для встречи с Христом, а также подарить Богу веру, надежду и любовь.
На богослужении присутствовал врио главы Тамбовской области Евгений Первышов. Он отметил важность праздника для укрепления веры, надежды и мира, пожелав жителям региона здоровья и благополучия.
В эту ночь Рождественские службы прошли во всех храмах Тамбовской области, объединив тысячи верующих.
Фото: Юлия Фролова ТОП 68
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