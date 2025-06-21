Тамбовским хлебозаводам грозит спад Комментариев: 0



— У нас объёмы падают, мы останавливаемся. Что мы хотим — чтобы всё закрылось? Это нельзя допускать. Это вопрос региональной безопасности. Мы не должны зависеть от поставок хлеба из других регионов, — подчеркнул глава региона. Он также выразил сомнение в экономической эффективности доставки хлебобулочной продукции из соседних субъектов.



По его словам, необходимо наладить устойчивое и конкурентоспособное производство хлеба внутри области. Однако реализация этой цели требует решения сразу нескольких задач: соблюдение логистических требований, организация фасовки, а также обеспечение оптимальных объёмов производства, соответствующих запросам крупных ритейлеров.



Хороший пример показал Котовск, где местный хлебозавод не только функционирует в полную силу, но и располагает собственной торговой сетью. Однако в других муниципалитетах наблюдается спад, и главы территорий не всегда могут справиться с задачей самостоятельно.



Евгений Первышов предложил создать кооперативный формат взаимодействия хлебозаводов, в том числе с участием сети Х5 Group, чтобы предприятия могли совместно выполнять требования торговых сетей. Он отметил, что по отдельности заводы не справляются с объёмами, но в объединённой системе — шансы есть.



По итогам совещания он поручил врио заместителя главы администрации Наталии Макаревич и министру сельского хозяйства Алёне Сытовой приступить к разработке механизмов поддержки и объединения хлебопекарных предприятий региона. Ситуация в хлебопекарной отрасли Тамбовской области вызывает серьёзную обеспокоенность. На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона временно исполняющий обязанности главы области Евгений Первышов заявил, что ряд хлебозаводов работает в убыток, а объёмы продаж хлеба продолжают снижаться.— подчеркнул глава региона. Он также выразил сомнение в экономической эффективности доставки хлебобулочной продукции из соседних субъектов.По его словам, необходимо наладить устойчивое и конкурентоспособное производство хлеба внутри области. Однако реализация этой цели требует решения сразу нескольких задач: соблюдение логистических требований, организация фасовки, а также обеспечение оптимальных объёмов производства, соответствующих запросам крупных ритейлеров.Хороший пример показал Котовск, где местный хлебозавод не только функционирует в полную силу, но и располагает собственной торговой сетью. Однако в других муниципалитетах наблюдается спад, и главы территорий не всегда могут справиться с задачей самостоятельно.Евгений Первышов предложил создать кооперативный формат взаимодействия хлебозаводов, в том числе с участием сети Х5 Group, чтобы предприятия могли совместно выполнять требования торговых сетей. Он отметил, что по отдельности заводы не справляются с объёмами, но в объединённой системе — шансы есть.По итогам совещания он поручил врио заместителя главы администрации Наталии Макаревич и министру сельского хозяйства Алёне Сытовой приступить к разработке механизмов поддержки и объединения хлебопекарных предприятий региона.



