В Тамбове состоялась церемония вступления в должность главы региона Евгения Первышова
Вчера, 13:13
Во вторник, 23 сентября, в большом зале регионального правительства состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного главы Тамбовской области Евгения Первышова. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев, сенаторы, депутаты Госдумы, представители общественности, боевые товарищи губернатора и участники СВО.
Церемония началась с видеоролика о встрече Евгения Первышова с Президентом России Владимиром Путиным и напоминания итогов недавних выборов, на которых он получил почти 74% голосов. После принесения присяги на Конституции РФ и Уставе области прозвучал Гимн России.
Игорь Щёголев от имени Президента поздравил Евгения Первышова с вступлением в должность и подчеркнул задачи, стоящие перед регионом: демографическая политика, поддержка участников СВО и их семей, решение проблем ЖКХ, здравоохранения и образования, развитие экономики.
С поздравлениями к губернатору также обратились депутат Госдумы Дмитрий Саблин, председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин, а также федеральные министры, сенаторы и патриарх Кирилл.
В ответном слове Евгений Первышов поблагодарил Президента и жителей области за поддержку и обозначил три принципа своей работы: честность, открытость и доверие.
«У нас одна цель — вернуть Тамбовской области статус одного из самых благополучных и развитых регионов страны», — заявил губернатор.
Фото: Павел Васильев
