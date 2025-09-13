Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Избирком утвердил победу Евгения Первышова на выборах губернатора Тамбовской области

Избирком утвердил победу Евгения Первышова на выборах губернатора Тамбовской области

Сегодня, 19:19
Избирком утвердил победу Евгения Первышова на выборах губернатора Тамбовской областиВ Тамбовской области подвели итоги досрочных выборов главы региона. В голосовании приняли участие более 421 тысячи человек — явка составила 54%.

По данным областного избиркома, победителем стал Евгений Первышов. За него проголосовали свыше 311 тысяч жителей, что составило 73,84% от числа избирателей, пришедших на участки.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Андрей Жидков (почти 42 тысячи голосов), на третьем — Павел Плотников из «Справедливой России — За правду» (22 957 голосов). Немного отстал кандидат от ЛДПР Олег Морозов — 22 940 голосов. Замкнула пятерку участников представитель партии «Новые люди» Елена Семилетова, единственная женщина в списке, — за неё проголосовали почти 17 тысяч человек.

«Команда Тамбовской области — это все мы и каждый житель региона в отдельности. Я готов работать с предложениями всех кандидатов, независимо от результатов выборов», — прокомментировал итоги голосования Евгений Первышов.

Фото: Павел Васильев
В Тамбове штукатур-маляр сорвался с вышки и погиб

Сегодня, 17:18
0
Трагедия произошла днём 11 сентября на одном из предприятий Тамбова, специализирующемся на выпуске средств защиты органов дыхания. По предварительным данным, 56-летний рабочий проводил малярные работы в гаражном помещении. Около половины второго дня он упал с передвижной вышки. От полученных травм

Статус Сергея Булаха в Ассоциации промышленников остаётся неопределённым

Сегодня, 16:22
0
История с председательством Сергея Булаха в Союзе регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» по-прежнему вызывает вопросы. Напомним, в августе он покинул пост генерального директора АО «ЗАВКОМ» и лишился формального статуса

В Тамбовской области женщине выплатят 200 тысяч рублей за нападение домашних кабанов

Сегодня, 11:22
0
Бондарский районный суд вынес решение по делу о нападении на местную жительницу. Нападение произошло весной этого года в селе Кривополянье Бондарского округа. Женщина с внуками гуляла по улице, когда несколько кабанов, вырвавшись из-за сломанного ограждения, напали на неё. Пострадавшая получила

Юная тамбовчанка завоевала бронзу на Всероссийских играх боевых искусств

Вчера, 20:30
0
В Анапе завершились XVII Всероссийские юношеские игры боевых искусств, собравшие более тысячи участников из разных регионов страны. В течение двух недель юные спортсмены состязались в кикбоксинге, каратэ, тхэквондо, дзюдо, самбо, грепплинге, боксе, армейском рукопашном бое, ушу и смешанных

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разбитой дороги в Бокино

Вчера, 18:18
0
Многолетняя проблема с улицей Заречной в селе Бокино Тамбовской области дошла до федерального уровня. Жители не раз жаловались, что единственная дорога к их домам остаётся грунтовой, её постоянно размывает дождями и снегом. Иногда проехать невозможно даже скорой помощи или пожарным машинам. Жалобы

Тамбовский симфонический оркестр откроет юбилейный сезон концертом Чайковского

Вчера, 13:31
0
18 сентября Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова откроет свой пятый, юбилейный сезон. Первое выступление будет посвящено 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В программе концерта прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром. Солистом выступит пианист Даниил

Почти миллион рублей задолжали Тамбовской области компании-недропользователи региона

Вчера, 12:34
0
За последние пять лет предприятия, добывающие полезные ископаемые в Тамбовской области, не выплатили свыше 900 тыс. рублей обязательных платежей. В бюджет не поступили налог на добычу, водный налог и регулярные отчисления за пользование недрами. По данным регионального минэкологии, задолженность

«Народная плотина» на Цне: уголовное дело буксует, жители спорят с прокурорами

13 сентября 2025
0
История с так называемой «народной плотиной» в Тамбове снова возвращается в Ленинский районный суд. В четвертый раз туда поступило дело против строителя Александра Романова, обвиняемого в незаконной рубке деревьев. Все предыдущие попытки начать разбирательство заканчивались возвратом материалов на

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

13 сентября 2025
0
На брифинге в ситуационном центре партии "Новые люди" руководитель центра Евгений Коркищенко сообщил о нарушениях избирательного законодательства в ходе голосования в городе Уварoво. По его словам, наблюдатель партии на УИК № 921 Александр столкнулся с систематическим препятствованием со стороны

В Тамбове почтили память Зои Космодемьянской в день её 102-летия

13 сентября 2025
0
В Тамбове отметили день рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В минувшую субботу, 13 сентября, у памятника легендарной разведчице состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие врио главы региона Евгений Первышов, председатель облдумы Евгений Матушкин, а также

Приговор экс-депутату Тамбовской Гордумы Ольге Степичевой вступил в силу

13 сентября 2025
0
В Тамбове завершилось громкое дело бывшего заместителя председателя городской Думы Ольги Степичевой. Тамбовский областной суд отказался удовлетворить её апелляцию и оставил без изменений приговор Октябрьского райсуда, вынесенный летом этого года. Напомним, в июне суд признал Степичеву виновной в

Участок трассы Р-22 «Каспий» в Первомайском округе расширят до четырёх полос

12 сентября 2025
0
В Первомайском округе Тамбовской области продолжается капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» с 356-го по 371-й км. По данным ФКУ Упрдор Москва–Волгоград, подрядчик выполнил уже 54% работ. На 13 из 15 км дороги уложены все слои покрытия, кроме верхнего. По двум новым полосам

В Тамбове возбуждено дело после пожара в психиатрической больнице

12 сентября 2025
0
Ночью в Тамбовской областной психиатрической больнице произошёл пожар, в результате которого пострадали пять пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области. По данным ведомства, возгорание произошло в одной из палат. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Полицейский из Тамбова одержал победу в международном заплыве в Москве

12 сентября 2025
0
11 сентября на легендарном пляже в Строгино прошли международные соревнования по плаванию на открытой воде — Swimcup Москва Строгино 2025. Среди участников был и представитель Тамбова — Артём Аршинов, кандидат в мастера спорта по плаванию. На дистанции 1000 метров в абсолютной категории среди

В Тамбовской области спасли редкого орлана-белохвоста, занесённого в Красную книгу

12 сентября 2025
0
В Сосновском районе Тамбовской области специалисты Центра спасения диких животных помогли орлану-белохвосту, занесённому в Красную книгу. Хищную птицу обнаружили местные жители на берегу водоёма: она не могла взлететь из-за травмы. По снимкам очевидцев специалисты быстро определили вид и выехали к

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

11 сентября 2025
0
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев провел сегодня масштабное онлайн-совещание с региональными отделениями по всей стране, посвященное подготовке к единому дню голосования 2025 года. В режиме видеоконференции руководители выборных регионов докладывали об открытии ситуационных центров

В Тамбове 15-летняя Виктория Смольянинова представила первую персональную фотовыставку

11 сентября 2025
0
В библиотеке имени Н. К. Крупской открылась экспозиция юной фотохудожницы Виктории Смольяниновой. Работы 15-летней авторки уже вызвали интерес как у посетителей, так и у профессионального фотографического сообщества. Особенность стиля Виктории — использование линзы Жарикова, которая придаёт

Памятник Плевако появился в Тамбове: идея обрела форму

11 сентября 2025
0
В центре Тамбова, на улице Октябрьской, открылся памятник известному адвокату Фёдору Плевако. Как напоминает «Вердикт», ещё в июле министр юстиции России Константин Чуйченко во время визита в регион поддержал инициативу установки монумента. Теперь он лично оценил результат и положительно отозвался

Минобрнауки и власти Тамбовской области готовят программу поддержки вузов

11 сентября 2025
0
10 сентября министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провели рабочую встречу, посвящённую перспективам развития высшего образования в регионе. По информации пресс-службы областного правительства, речь шла о создании комплексной

В Тамбовской области подготовили 881 участок для сентябрьских выборов

11 сентября 2025
0
В Тамбовской области завершается подготовка к выборам, которые пройдут с 12 по 14 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для голосования оборудован 881 избирательный участок. На 323 площадках, где числится более тысячи избирателей, установлены системы видеонаблюдения с
