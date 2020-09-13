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Александр Никитин победил на выборах губернатора
Вчера, 09:43
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На выборах главы администрации Тамбовской области по предварительной информации Александр Никитин получил почти 80% голосов избирателей. На втором месте кандидат от партии КПРФ Андрей Жидков с результатом более 8%.
Поддержка Александра Никитина серьезным образом варьируется от 33 до 96%. В городе Тамбове действующий губернатор набрал около 40%, его главный конкурент Андрей Жидков более 20%.
По информации из штаба КПРФ в настоящее время готовится заявление о непризнании итогов выборов, где были наблюдатели от партии действующий губернатор, как правило, набирал менее 50%.
Политолог Владимир Слатинов говорит, что у Никитина в городе всегда были проблемы, а «машина электорального султаната не работала так, как на территории области».
Фото: © Pavel Bednyakov / Izvestia
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