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Александр Никитин не участвует в дебатах
Сегодня, 09:43
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Начались предвыборные дебаты (совместные агитационные мероприятия на ТВ и радио) между кандидатами на должность главы администрации Тамбовской области. В них принимают участие следующие кандидаты: от КПРФ – Андрей Жидков, ЛДПР - Игорь Телегин, «Справедливая Россия» - Павел Плотников.
В тоже время в совместных агитационных мероприятиях не принимает участие действующий губернатор Александр Никитин и кандидат от Казачьей партии Сергей Клишин.
Расписание дебатов на телеканале «Россия-1»:
20, 25, 27, 31 августа
2, 4, 7, 9, 11 сентября
Время: с 09.34 до 09.56
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