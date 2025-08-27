Евгений Первышов потратил на выборы губернатора в десятки раз больше соперников Комментариев: 0



Как сообщает издание «Вердикт», в избирательный фонд Первышова поступило 65 млн рублей — в 75 раз больше, чем у всех его конкурентов вместе. На данный момент он израсходовал 38,1 млн руб., из которых 4,3 млн направлены на изготовление агитационных материалов, остальное — на оплату различных услуг.



Для сравнения: кандидат от КПРФ Андрей Жидков собрал около 480 тыс. руб. и потратил 394 тыс. исключительно на печатную агитацию. У кандидата от ЛДПР Олега Морозова фонд составил 296 тыс., из которых 90,5 тыс. также ушли на агитационные материалы. Павел Плотников (СРЗП) привлёк около 70 тыс., а Елена Семилетова («Новые люди») — всего 21 тыс. руб. Их траты составили 49,8 тыс. и 20,5 тыс. соответственно.



Таким образом, расходы четверых оппозиционных кандидатов оказались более чем в 68 раз меньше, чем у Первышова. При этом особенно показательно, что Семилетова, несмотря на статус крупного предпринимателя с годовым доходом свыше 900 млн рублей, вложила в кампанию минимальные 20 тысяч.



В итоге выборы в регионе всё больше приобретают характер плебисцита в поддержку действующего руководителя области, тогда как остальные участники фактически не ведут активной борьбы.



Фото: страница Евгения Первышова Выборы главы Тамбовской области проходят фактически в формате референдума: активность в кампании проявляет лишь действующий врио губернатора Евгений Первышов.Как сообщает издание «Вердикт», в избирательный фонд Первышова поступило 65 млн рублей — в 75 раз больше, чем у всех его конкурентов вместе. На данный момент он израсходовал 38,1 млн руб., из которых 4,3 млн направлены на изготовление агитационных материалов, остальное — на оплату различных услуг.Для сравнения: кандидат от КПРФ Андрей Жидков собрал около 480 тыс. руб. и потратил 394 тыс. исключительно на печатную агитацию. У кандидата от ЛДПР Олега Морозова фонд составил 296 тыс., из которых 90,5 тыс. также ушли на агитационные материалы. Павел Плотников (СРЗП) привлёк около 70 тыс., а Елена Семилетова («Новые люди») — всего 21 тыс. руб. Их траты составили 49,8 тыс. и 20,5 тыс. соответственно.Таким образом, расходы четверых оппозиционных кандидатов оказались более чем в 68 раз меньше, чем у Первышова. При этом особенно показательно, что Семилетова, несмотря на статус крупного предпринимателя с годовым доходом свыше 900 млн рублей, вложила в кампанию минимальные 20 тысяч.В итоге выборы в регионе всё больше приобретают характер плебисцита в поддержку действующего руководителя области, тогда как остальные участники фактически не ведут активной борьбы.Фото: страница Евгения Первышова



