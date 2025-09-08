Второй подряд глава Моршанска попал под публичную критику Евгения Первышова Комментариев: 0



Поводом стало обращение жительницы Моршанска: еще в июле она просила привести в порядок улицу Степана Разина, администрация обещала выполнить отсыпку в августе. Однако 5 сентября женщина сообщила, что никаких работ так и не проведено.



Первышов напомнил руководителю города о личных обещаниях:



— Антон Витальевич, вы ко мне подходили. Вы говорили: «хочу работать, буду стараться». Я вам дал шанс. Но каждое такое невыполненное обязательство — это полностью ваша зона ответственности, — подчеркнул врио главы региона.



Это уже второй случай за несколько месяцев, когда глава Моршанска получает публичное порицание. Ранее критика Первышова обрушилась на бывшего руководителя города Романа Поленкова, которого упрекали в многочисленных недоработках — от благоустройства до коммунального хозяйства. В итоге Поленков подал в отставку, и его место занял Овчинников, получивший поддержку большинства депутатов.



Теперь же и новый руководитель едва ли оправдывает доверие. При этом сам Антон Овчинников заверил, что обращения жителей будут решены в ближайшее время.



