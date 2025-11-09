|
В Тамбове пройдет конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов» с участием Евгения Первышова
Сегодня, 10:47
14 ноября в Тамбове состоится Всероссийская конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Тамбовская область», организованная автономной некоммерческой организацией «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗАБИЗНЕС.РФ”». Мероприятие пройдет в «Стромов-центре» (ул. Рылеева, 52а), начало — в 15:50.
Главная цель форума — обсудить проблемные вопросы взаимодействия бизнеса и власти, включая случаи силового давления на предпринимателей, контрольные проверки и эффективность механизмов защиты прав бизнеса.
В работе конференции примет участие губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, представители федеральных и региональных ведомств, руководители правоохранительных структур и бизнес-объединений.
Модератором выступит генеральный директор Платформы “ЗАБИЗНЕС.РФ”, член Совета при Президенте РФ по правам человека, профессор МГИМО Элина Сидоренко. Среди участников заявлены прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин, начальник УМВД Николай Скоков, и.о. руководителя СУ СК России по Тамбовской области Андрей Чапанов, а также представители Роспотребнадзора, ФНС, ФАС и МЧС.
Бизнес-сообщество региона представят Максим Жалнин (Ассоциация промышленников и предпринимателей), Елена Воронина (ТПП), Лариса Сенникова («Опора России») и Анна Пудовкина («Деловая Россия»).
После пленарной части пройдет консультационный прием предпринимателей, где эксперты и представители ведомств разберут конкретные случаи давления на бизнес и дадут рекомендации по защите прав.
По итогам форума планируется подписание соглашений о сотрудничестве между «Платформой ЗАБИЗНЕС.РФ», правительством Тамбовской области, аппаратом бизнес-омбудсмена, промышленными союзами и адвокатской палатой региона.
