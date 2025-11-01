|
В Тамбове обсудили стратегию развития региона до 2036 года
Вчера, 15:20
В «Стромов-центре» Державинского университета прошла стратегическая сессия — один из ключевых этапов подготовки новой Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2036 года.
В мероприятии приняли участие представители власти, муниципалитетов, вузов, бизнеса и общественных организаций. Работа велась в шести направлениях — от агропромышленного комплекса и предпринимательства до IT, социальной сферы, образования, культуры и туризма.
Формат сессии напоминал игру «Что? Где? Когда?»: участники делились на команды, получали конкретные проблемы и совместно искали пути их решения. В отличие от телевизионной игры, здесь не было единственно правильного ответа — вырабатывались разные подходы, из которых аналитики позднее определят наиболее эффективные.
Перед проведением сессии эксперты компании «Стратеджи Партнерс» провели масштабный анализ состояния региона. По данным исследования, большинство социально-экономических показателей находились в «красной зоне», однако специалисты отметили и значительный потенциал для роста. Диагностика позволила выявить ключевые точки развития и определить направления, требующие приоритетного внимания.
— Совместно со стратегическим партнёром — Сбером и командой «Стратеджи Партнерс» — вырабатываем подход, который объединит отраслевые приоритеты в единую систему. Наша задача — работать сообща, объединяя опыт и знания, чтобы определить эффективный курс развития Тамбовской области, — отметил заместитель главы региона Николай Федосеенков.
Итоги стратегической сессии станут основой для формирования обновлённой Стратегии развития региона до 2036 года.
Фото: телеграм-канал Николая Федосеенкова
