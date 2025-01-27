Инфляция в Тамбовской области в декабре превысила среднероссийский уровень Комментариев: 0



Рост цен затронул все ключевые категории товаров и услуг. Цены на куриное мясо выросли из-за увеличения затрат птицеводов на корма, упаковочные материалы и оплату труда. По той же причине подорожали и некоторые виды колбас. Сокращение предложения моторного топлива и повышение затрат на его производство привели к росту цен на бензин.



В непродовольственном сегменте высокий спрос на бытовую технику и электротовары, такие как стиральные машины и холодильники, привёл к увеличению цен. Также подорожали услуги по мытью автомобилей, что связано с ростом стоимости материалов и оплаты труда.



Особое внимание привлекает повышение цен в сфере зарубежного туризма. Стоимость отдыха в популярных направлениях, таких как ОАЭ и Турция, увеличилась в годовом выражении после временного снижения в предыдущем месяце.



Для сдерживания инфляции Банк России продолжает поддерживать высокую ключевую ставку. Как пояснил начальник экономического отдела тамбовского отделения Банка России Юрий Рябов, такая политика способствует снижению спроса: "При высокой ключевой ставке банковские вклады становятся выгоднее, люди больше сберегают, меньше тратят и реже берут кредиты. Это ведёт к замедлению роста цен."



По прогнозу регулятора, инфляция будет снижаться постепенно и достигнет целевого уровня в 4% к 2026 году.



Фото: freepik / ru.freepik.com В декабре 2024 года годовая инфляция в Тамбовской области составила 10,8%, что выше среднего уровня по России, который, по данным Росстата, зафиксирован на уровне 9,5%. Основными факторами роста инфляции в регионе стали ослабление рубля, возросшие производственные издержки, сокращение предложения на ряд товаров и рост потребительского спроса, сообщили в региональном отделении Банка России.Рост цен затронул все ключевые категории товаров и услуг. Цены на куриное мясо выросли из-за увеличения затрат птицеводов на корма, упаковочные материалы и оплату труда. По той же причине подорожали и некоторые виды колбас. Сокращение предложения моторного топлива и повышение затрат на его производство привели к росту цен на бензин.В непродовольственном сегменте высокий спрос на бытовую технику и электротовары, такие как стиральные машины и холодильники, привёл к увеличению цен. Также подорожали услуги по мытью автомобилей, что связано с ростом стоимости материалов и оплаты труда.Особое внимание привлекает повышение цен в сфере зарубежного туризма. Стоимость отдыха в популярных направлениях, таких как ОАЭ и Турция, увеличилась в годовом выражении после временного снижения в предыдущем месяце.Для сдерживания инфляции Банк России продолжает поддерживать высокую ключевую ставку. Как пояснил начальник экономического отдела тамбовского отделения Банка России Юрий Рябов, такая политика способствует снижению спроса: "При высокой ключевой ставке банковские вклады становятся выгоднее, люди больше сберегают, меньше тратят и реже берут кредиты. Это ведёт к замедлению роста цен."По прогнозу регулятора, инфляция будет снижаться постепенно и достигнет целевого уровня в 4% к 2026 году.Фото: freepik / ru.freepik.com



