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» » Инфляция в Тамбовской области составила 6,7%

Инфляция в Тамбовской области составила 6,7%

Сегодня, 14:55
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Годовая инфляция в Тамбовской области в апреле составила 6,7%, что ниже общероссийского уровня. Основной причиной роста цен в регионе стали увеличенные расходы производителей, сообщили в тамбовском отделении Банка России.

Например, сметана и кисломолочные продукты подорожали из-за того, что заводы-изготовители включили в стоимость продукции возросшие затраты на транспортировку и рост зарплат сотрудников. Высокий спрос на медикаменты, парфюмерию и косметику позволил фармацевтическим и парфюмерно-косметическим компаниям перенести свои издержки на потребителей. Эти факторы привели к увеличению инфляции на продовольственные товары с 7,6% в марте до 7,7% в апреле, а на непродовольственные товары — с 4,5% до 5,1%.
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Инфляция в Тамбовской области составила 6,7%

Сегодня, 14:55
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