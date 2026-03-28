Доля безналичных платежей в Тамбовской области достигла 97% 0 В Тамбовской области по итогам 2025 года 97% всех операций по оплате товаров и услуг были совершены с использованием банковских карт. Общий объём безналичных платежей составил 340 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Всего на руках у жителей региона находилось 2,6

В Тамбове вновь обострился конфликт вокруг участка на улице Чичканова: на место вызывали полицию 0 В Тамбове обострилась ситуация вокруг спорного земельного участка у дома № 131 по улице Чичканова. Как сообщает деловое издание «Вердикт», на место конфликта были вызваны сотрудники полиции. Речь идёт о территории, споры вокруг которой продолжаются более пяти лет. По словам местных жителей,

В Тамбовской области с 1 апреля повысят пенсии 0 С 1 апреля в Тамбовской области проиндексируют государственные пенсии. Повышение составит 6,8% и коснётся более 27 тысяч человек. В основном речь идёт о получателях социальных пенсий — это люди с инвалидностью и граждане, потерявшие кормильца. Также увеличатся выплаты ветеранам Великой

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области 0 Лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич выступил в поддержку инициативы о присвоении Игорю Волкову звания «Почётный гражданин Тамбовской области» и направил соответствующее обращение. Как сообщили в инициативной группе, пакет документов уже

В Тамбовской области снизили налоги для бизнеса 0 В Тамбовской области приняли закон о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей. Решение утвердила областная Дума по инициативе главы региона. Теперь для ряда предпринимателей ставка по упрощённой системе налогообложения составит от 0% до 4%. Нулевая ставка предусмотрена для начинающих

В Тамбове обсуждают лишение Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина 0 В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города». Сейчас обращение направлено в депутатские фракции для обсуждения. С инициативой выступили представители общественности, указавшие на наличие у Берстенёва судимости.

Глава Тамбова посетил производство дронов на предприятии «Бекас» 0 Глава Тамбова Константин Кутейников побывал на предприятии «Бекас», где производят беспилотники. Ему показали цеха, готовую продукцию и новые разработки. Сегодня компания выпускает несколько моделей дронов с дальностью полёта до 25–30 км. Они используются для различных задач, в том числе в

Тамбовская делегация приняла участие в съезде РСПП, «Пигмент» получил федеральную премию 0 Тамбовская делегация приняла участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. В мероприятии участвовали представители регионального бизнес-сообщества. На съезде обсуждались вопросы развития экономики, взаимодействия бизнеса и власти, а также меры поддержки

Режиссёр «Брата 3» планирует переснять фильм и раскритиковал тамбовского зрителя 0 Режиссёр фильма «Брат 3» (18+) Валерий Переверзев планирует переснять свою же картину, вышедшую в прокат чуть более двух лет назад. Об этом в интернете сообщил продюсер проекта. Фильм снимался в Тамбове и представлял собой набор связанных между собой новелл о разных героях — от дочери генерала и

В Тамбове по делу бывшей судьи Дробышевой запросили штраф в 1 млн рублей 0 В Тамбовском областном суде прошли прения по уголовному делу судьи в отставке Елены Дробышевой. Её обвиняют в вынесении десяти неправосудных решений. Прокуратура предложила назначить ей штраф в размере 1 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2021 года Дробышева подготовила судебные решения,

В Тамбове проходит день бесплатной юридической помощи 0 Сегодня, 26 марта, в Тамбове проходит Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи (12+). Консультации организованы региональным отделением Ассоциации юристов России. Приём граждан ведётся с 10:00 до 17:00 в Пушкинской библиотеке (ул. Интернациональная, 17, ауд. 112). Жителей

В Тамбове начато дело о банкротстве дорожной компании «Авангард» 0 Арбитражный суд Тамбовской области начал рассмотрение дела о банкротстве местной дорожной компании ООО «Авангард». С соответствующим заявлением обратилась предприниматель из Воронежской области, сумма требований составляет более 17 млн рублей. Об этом сообщает издание «Вердикт». Компания была

В Тамбове предпринимателя осудили за мошенничество при выполнении госконтракта 0 Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор местному предпринимателю, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с таким же испытательным

На улице Мичуринской в Тамбове появится новая многоэтажка с двором и парковкой 0 В Тамбове продолжается застройка улицы Мичуринской. Здесь планируют возвести ещё один современный жилой дом — 17-этажное здание со встроенными коммерческими помещениями. Дом появится по адресу Мичуринская, 17. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в нём разместятся 135

Из Мичуринска отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО 0 Жители Мичуринска продолжают оказывать поддержку военнослужащим. Очередная партия гуманитарной помощи была направлена в зону проведения специальной военной операции при участии представителей ветеранского сообщества, волонтёров и городской администрации. В сборе и отправке груза приняли участие

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников 0 В Мичуринске продолжается военно-патриотическая работа с молодежью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где ветераны боевых действий пообщались с учащимися 8 и 9 классов школы № 17. Перед школьниками выступили ветеран войны в Афганистане Иван Шаров и ветеран боевых действий в Чечне,

Экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову продлили арест 0 Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему главе Тамбовской области Максиму Егорову. Под арестом остаётся и его личный водитель Александр Соломатин, которого следствие считает посредником при передаче взятки. Максим Егоров был задержан в июле 2025 года. Его обвиняют

Екатерина Иванова официально назначена ректором Мичуринского аграрного университета 0 Екатерина Иванова избавилась от приставки «и.о.» и официально возглавила Мичуринский государственный аграрный университет. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. О назначении сообщил заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков в

В Тамбове пройдёт день бесплатной юридической помощи для жителей региона 0 26 марта в Тамбове состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи. Жители области смогут получить консультации специалистов с 10:00 до 17:00 в отделе правовой информации областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина на улице Интернациональной. Акцию организует региональное

