Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Доля безналичных платежей в Тамбовской области достигла 97%

В Тамбовской области по итогам 2025 года 97% всех операций по оплате товаров и услуг были совершены с использованием банковских карт. Общий объём безналичных платежей составил 340 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Всего на руках у жителей региона находилось 2,6 млн банковских карт — в среднем около трёх на человека. За год тамбовчане совершили с их помощью 278 млн операций.

Как отметил управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков, инфраструктура безналичных расчётов продолжает развиваться. В регионе функционируют 654 банкомата и около 22,5 тыс. платёжных терминалов.

При этом количество терминалов за год сократилось примерно на 5%, однако альтернативой становится сервис «наличные на кассе», позволяющий снимать деньги при оплате покупок в магазинах.

По словам Михаила Носенкова, такой сервис уже доступен в 61 населённом пункте области, а число терминалов с соответствующей функцией достигло 737. Это позволяет повысить доступность финансовых услуг в территориях, где отсутствуют банкоматы.

Таким образом, регион демонстрирует устойчивый переход к безналичным расчётам при одновременном развитии новых форм доступа к наличным средствам.
В Тамбове вновь обострился конфликт вокруг участка на улице Чичканова: на место вызывали полицию

Вчера, 10:20
0
В Тамбове обострилась ситуация вокруг спорного земельного участка у дома № 131 по улице Чичканова. Как сообщает деловое издание «Вердикт», на место конфликта были вызваны сотрудники полиции. Речь идёт о территории, споры вокруг которой продолжаются более пяти лет. По словам местных жителей,

В Тамбовской области с 1 апреля повысят пенсии

28 марта 2026
0
С 1 апреля в Тамбовской области проиндексируют государственные пенсии. Повышение составит 6,8% и коснётся более 27 тысяч человек. В основном речь идёт о получателях социальных пенсий — это люди с инвалидностью и граждане, потерявшие кормильца. Также увеличатся выплаты ветеранам Великой

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

28 марта 2026
0
Лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич выступил в поддержку инициативы о присвоении Игорю Волкову звания «Почётный гражданин Тамбовской области» и направил соответствующее обращение. Как сообщили в инициативной группе, пакет документов уже

В Тамбовской области снизили налоги для бизнеса

27 марта 2026
0
В Тамбовской области приняли закон о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей. Решение утвердила областная Дума по инициативе главы региона. Теперь для ряда предпринимателей ставка по упрощённой системе налогообложения составит от 0% до 4%. Нулевая ставка предусмотрена для начинающих

В Тамбове обсуждают лишение Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина

27 марта 2026
0
В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города». Сейчас обращение направлено в депутатские фракции для обсуждения. С инициативой выступили представители общественности, указавшие на наличие у Берстенёва судимости.

Глава Тамбова посетил производство дронов на предприятии «Бекас»

27 марта 2026
0
Глава Тамбова Константин Кутейников побывал на предприятии «Бекас», где производят беспилотники. Ему показали цеха, готовую продукцию и новые разработки. Сегодня компания выпускает несколько моделей дронов с дальностью полёта до 25–30 км. Они используются для различных задач, в том числе в

Тамбовская делегация приняла участие в съезде РСПП, «Пигмент» получил федеральную премию

27 марта 2026
0
Тамбовская делегация приняла участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. В мероприятии участвовали представители регионального бизнес-сообщества. На съезде обсуждались вопросы развития экономики, взаимодействия бизнеса и власти, а также меры поддержки

Режиссёр «Брата 3» планирует переснять фильм и раскритиковал тамбовского зрителя

26 марта 2026
0
Режиссёр фильма «Брат 3» (18+) Валерий Переверзев планирует переснять свою же картину, вышедшую в прокат чуть более двух лет назад. Об этом в интернете сообщил продюсер проекта. Фильм снимался в Тамбове и представлял собой набор связанных между собой новелл о разных героях — от дочери генерала и

В Тамбове по делу бывшей судьи Дробышевой запросили штраф в 1 млн рублей

26 марта 2026
0
В Тамбовском областном суде прошли прения по уголовному делу судьи в отставке Елены Дробышевой. Её обвиняют в вынесении десяти неправосудных решений. Прокуратура предложила назначить ей штраф в размере 1 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2021 года Дробышева подготовила судебные решения,

В Тамбове проходит день бесплатной юридической помощи

26 марта 2026
0
Сегодня, 26 марта, в Тамбове проходит Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи (12+). Консультации организованы региональным отделением Ассоциации юристов России. Приём граждан ведётся с 10:00 до 17:00 в Пушкинской библиотеке (ул. Интернациональная, 17, ауд. 112). Жителей

В Тамбове начато дело о банкротстве дорожной компании «Авангард»

26 марта 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассмотрение дела о банкротстве местной дорожной компании ООО «Авангард». С соответствующим заявлением обратилась предприниматель из Воронежской области, сумма требований составляет более 17 млн рублей. Об этом сообщает издание «Вердикт». Компания была

В Тамбове предпринимателя осудили за мошенничество при выполнении госконтракта

25 марта 2026
0
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор местному предпринимателю, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с таким же испытательным

На улице Мичуринской в Тамбове появится новая многоэтажка с двором и парковкой

25 марта 2026
0
В Тамбове продолжается застройка улицы Мичуринской. Здесь планируют возвести ещё один современный жилой дом — 17-этажное здание со встроенными коммерческими помещениями. Дом появится по адресу Мичуринская, 17. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в нём разместятся 135

Из Мичуринска отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО

25 марта 2026
0
Жители Мичуринска продолжают оказывать поддержку военнослужащим. Очередная партия гуманитарной помощи была направлена в зону проведения специальной военной операции при участии представителей ветеранского сообщества, волонтёров и городской администрации. В сборе и отправке груза приняли участие

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

25 марта 2026
0
В Мичуринске продолжается военно-патриотическая работа с молодежью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где ветераны боевых действий пообщались с учащимися 8 и 9 классов школы № 17. Перед школьниками выступили ветеран войны в Афганистане Иван Шаров и ветеран боевых действий в Чечне,

Экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову продлили арест

24 марта 2026
0
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему главе Тамбовской области Максиму Егорову. Под арестом остаётся и его личный водитель Александр Соломатин, которого следствие считает посредником при передаче взятки. Максим Егоров был задержан в июле 2025 года. Его обвиняют

Екатерина Иванова официально назначена ректором Мичуринского аграрного университета

24 марта 2026
0
Екатерина Иванова избавилась от приставки «и.о.» и официально возглавила Мичуринский государственный аграрный университет. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. О назначении сообщил заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков в

В Тамбове пройдёт день бесплатной юридической помощи для жителей региона

24 марта 2026
0
26 марта в Тамбове состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи. Жители области смогут получить консультации специалистов с 10:00 до 17:00 в отделе правовой информации областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина на улице Интернациональной. Акцию организует региональное

В Тамбове после жалоб жильцов и проверки прокуратуры обязали устранить затопление канализации

24 марта 2026
0
В Тамбове прокуратура через суд добилась устранения серьёзных проблем с канализацией в одном из многоквартирных домов в Совхозном переулке. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы с инвалидностью II группы. Она сообщила о затоплении подвала и дворовой канализации сточными водами.
