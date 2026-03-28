Доля безналичных платежей в Тамбовской области достигла 97%
Вчера, 20:08
В Тамбовской области по итогам 2025 года 97% всех операций по оплате товаров и услуг были совершены с использованием банковских карт. Общий объём безналичных платежей составил 340 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
Всего на руках у жителей региона находилось 2,6 млн банковских карт — в среднем около трёх на человека. За год тамбовчане совершили с их помощью 278 млн операций.
Как отметил управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков, инфраструктура безналичных расчётов продолжает развиваться. В регионе функционируют 654 банкомата и около 22,5 тыс. платёжных терминалов.
При этом количество терминалов за год сократилось примерно на 5%, однако альтернативой становится сервис «наличные на кассе», позволяющий снимать деньги при оплате покупок в магазинах.
По словам Михаила Носенкова, такой сервис уже доступен в 61 населённом пункте области, а число терминалов с соответствующей функцией достигло 737. Это позволяет повысить доступность финансовых услуг в территориях, где отсутствуют банкоматы.
Таким образом, регион демонстрирует устойчивый переход к безналичным расчётам при одновременном развитии новых форм доступа к наличным средствам.
