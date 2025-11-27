Инфляция в Тамбовской области превысила общероссийскую: продукты дорожают, техника дешевеет Комментариев: 0



Больше всего подорожали яйца и ряд овощей — томаты, картофель и морковь. Эксперты объясняют это переходом на тепличное производство в осенне-зимний период, а также ростом издержек на транспортировку и хранение. В целом овощи за год стали дороже на 7,2%.



Есть и позитивные примеры: сахар в октябре подешевел почти на 3%, а за год — на 2% благодаря высокому урожаю сахарной свёклы и большим запасам с прошлого сезона. Падают в цене и компьютеры, телевизоры и бытовая техника — на это влияет укрепление рубля и снижение спроса.



Благодаря более крепкому рублю снизились цены и на зарубежные туры: поездки в Турцию, Египет и другие страны стали заметно выгоднее. А вот услуги пассажирского транспорта, напротив, подорожали — из-за сезонного роста спроса на билеты перед праздничными датами.



Управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков отметил:

«Общероссийская инфляция снижается: с почти 8% в сентябре до 7,7% в октябре. Чтобы цены росли медленнее, а спрос на товары не повышался слишком быстро, Банк России пока сохраняет высокие ставки по кредитам и вкладам. Это поможет снизить инфляцию до 4–5% в 2026 году и стабилизировать на 4% в будущем». Годовая инфляция в Тамбовской области достигла 9,1% и оказалась на 1,4 процентного пункта выше среднероссийского уровня. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. В октябре цены в регионе выросли ещё на 0,2% по сравнению с сентябрём.Больше всего подорожали яйца и ряд овощей — томаты, картофель и морковь. Эксперты объясняют это переходом на тепличное производство в осенне-зимний период, а также ростом издержек на транспортировку и хранение. В целом овощи за год стали дороже на 7,2%.Есть и позитивные примеры: сахар в октябре подешевел почти на 3%, а за год — на 2% благодаря высокому урожаю сахарной свёклы и большим запасам с прошлого сезона. Падают в цене и компьютеры, телевизоры и бытовая техника — на это влияет укрепление рубля и снижение спроса.Благодаря более крепкому рублю снизились цены и на зарубежные туры: поездки в Турцию, Египет и другие страны стали заметно выгоднее. А вот услуги пассажирского транспорта, напротив, подорожали — из-за сезонного роста спроса на билеты перед праздничными датами.Управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков отметил:«Общероссийская инфляция снижается: с почти 8% в сентябре до 7,7% в октябре. Чтобы цены росли медленнее, а спрос на товары не повышался слишком быстро, Банк России пока сохраняет высокие ставки по кредитам и вкладам. Это поможет снизить инфляцию до 4–5% в 2026 году и стабилизировать на 4% в будущем».



