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В области отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Сегодня, 16:00
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В Тамбовской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия прошли утром на площади В.И. Ленина в Тамбове. В параде по главной площади Тамбова прошли войска Тамбовского гарнизона, кадеты, юнармейцы, далее состоялось шествие бессмертного полка.
По информации властей в Тамбове в шествии «Бессмертного полка» участвовало 77 тысяч человек, а всего в области — более 165 тысяч.
Праздничные мероприятия завершились панихидой на Воздвиженском кладбище в память о погибших в годы войны.
Уважаемые читатели информационного агентства, дорогие ветераны поздравляем вас с Днем Великой Победы. В каждой есть свой герой. Память о воинах-победителях, о тех, кто мужественно сражался на фронтах, ковал победу в тылу, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет разные поколения!
Фото: Павел Васильев
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