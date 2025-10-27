Подполковник Рифат Измайлов встретился с мичуринскими школьниками и рассказал о службе в зоне СВО Комментариев: 0



В комнате «Боевой Славы» состоялась встреча учащихся Стаевской и Кочетовской школ с участником специальной военной операции, подполковником Рифатом Шамильевичем Измайловым.



Рифат Шамильевич начал службу в 2006 году, посвятив себя военно-политической работе и воспитанию личного состава. С 2020 года он занимает должность заместителя командира авиаполка по военно-политической работе в воинской части № 67952 города Мичуринска. С октября 2024 по июнь 2025 года подполковник Измайлов выполнял боевые задачи на Белгородском приграничье в составе 2-го мотострелкового полка ВКС России.



На встрече офицер рассказал школьникам о службе своего подразделения, о героизме бойцов, которые, нередко ценой жизни, выполняли поставленные задачи. Он показал уникальные видеоматериалы с передовой, продемонстрировав работу операторов беспилотников и жизнь военнослужащих на позициях.



Подполковник также поделился личными историями и творчеством — прочитал собственные стихи и прозу. В дар музею «Боевой Славы» он передал фронтового чебурашку, шеврон, письма и рассказы, а также письмо третьеклассницы Насти из Мичуринска, которое хранил в бронежилете всю службу.



Рифат Измайлов говорил с детьми о Родине, семье и патриотизме, призывая молодёжь поддерживать военнослужащих письмами, видеообращениями и творчеством. «Весточки с Родины придают бойцам силы и помогают выдерживать самые трудные испытания», — отметил офицер.



В завершение встречи руководитель юнармейского отряда «Витязи 68» Владимир Чусов, классный руководитель Ольга Чусова и старшая вожатая Наталья Антонюк поблагодарили подполковника за искренний разговор и договорились о совместных проектах по поддержке участников СВО. Каждая эпоха рождает своих героев. Если для прошлых поколений примером мужества были участники Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, то сегодня героизм проявляют участники специальной военной операции. Ветеранские организации Мичуринска активно привлекают их к военно-патриотическому воспитанию молодёжи.




