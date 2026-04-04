В соседнем регионе начали судить врачей по делу о приписках в медицине
Вчера, 14:02
В Липецке начался суд по резонансному делу, связанному с возможным завышением объёмов медицинской помощи. На скамье подсудимых — 16 медработников.
По версии следствия, несколько лет назад в отчётности могли появиться данные о медицинских услугах, которые фактически не оказывались. Ущерб оценивается в 137 млн рублей.
Среди обвиняемых — не только врачи, но и бывшие высокопоставленные чиновники системы здравоохранения, включая экс-вице-губернатора и руководителей профильных ведомств.
Расследование началось ещё в 2021 году, однако до суда дело дошло только сейчас. За это время вокруг него было много вопросов, а подробности долгое время не раскрывались.
Сейчас суду предстоит установить, кто и в какой степени несёт ответственность за произошедшее.
Дело вызывает широкий общественный интерес, поскольку связано с работой системы обязательного медицинского страхования и распределением бюджетных средств.
