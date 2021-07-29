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Конкурсного управляющего ООО «Тамбовстройкомплект» будут судить
Сегодня, 11:32
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В ближайшее время на скамье подсудимых окажется конкурсный управляющий ООО «Тамбовстройкомплект», которого обвиняют по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочий).
По версии следствия, конкурсный управляющий строительной организации, которая находится на стадии банкротства, не включил в конкурсную массу объект долгострой (по ул. Пензенская/К.Маркса, 61/175) и безвозмездно передал его ООО «Ремстроймонтаж». Тем самым дольщикам был нанесен ущерб в размере 16 млн руб.
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