Комплекс «Первомайского» снова выставили на торги: цену снизили до 135 миллионов
Вчера, 13:02
Имущественный комплекс ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”», находящегося в процедуре банкротства, вновь пытаются продать. Как сообщает организатор торгов — ООО «РЛМ-Петербург», стартовая цена лота снижена со 150 млн до 135 млн рублей после того, как первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
Объект выставлен единым лотом: в него входят 14 зданий, четыре помещения, три сооружения, а также земельный участок площадью 62,6 тыс. кв. м. Шаг аукциона составляет 6,8 млн рублей, размер задатка — 27 млн. Торги пройдут на «Балтийской электронной торговой площадке». Подать заявки можно до 26 декабря, итоги подведут 30 декабря.
Часть имущества «Первомайского» уже нашла покупателя: в июле ленинградский предприниматель, владелец сети ортопедических салонов «Кладовая здоровья» Борис Липнер приобрёл отдельный лот за 40,1 млн рублей при начальной цене 44,5 млн.
Процедура банкротства предприятия длится с 2018 года, когда управление ФНС по Тамбовской области подало заявление о признании комбината несостоятельным. Уже к октябрю 2022 года сумма требований кредиторов достигла 63,1 млн рублей, из них 7,7 млн — задолженность перед налоговой службой.
