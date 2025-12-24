Максим Косенков назвал крайний срок завершения ремонта коллектора на Набережной Комментариев: 0



«Есть основания считать, что реконструкция завершится в ближайшее время. Я думаю, что руководство холдинга (“РКС”. — Прим. ред.) осознаёт решительность и единую позицию руководства области и города. У нас здесь нет разногласий», — подчеркнул глава администрации.



Он напомнил, что представители холдинга ранее публично заявляли о намерении завершить работы до сентября. Речь идёт о визите генерального директора РКС-Холдинга Игоря Дибцева в Тамбов и его встрече с главой области Евгением Первышовым 23 апреля.



При этом, по словам Максима Косенкова, позиция концессионера неоднократно менялась. Он привёл пример общения с бывшим директором ООО РКС-Тамбов Ксенией Абалиной:



«Вот на совещании у меня сидит (экс-директор “РКС-Тамбов” Ксения Абалина. — Прим. ред.) и говорит: “Коллектор сдаём, всё”. Проходит буквально пара дней — и мне кто-то говорит: “Слушайте, они сказали, что сдадут в конце года”. Как в конце года? Мне два дня назад говорили о другом! Начинаешь задавать вопросы руководителю — она начинает “плавать”, как по той же канализации».



