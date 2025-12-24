|
Максим Косенков назвал крайний срок завершения ремонта коллектора на Набережной
Сегодня, 12:00
Комментариев: 0
Версия для печати
На прошедшей пресс-конференции главы администрации Тамбова Максима Косенкова журналисты вновь подняли один из самых болезненных для города вопросов — сроки завершения ремонта канализационного коллектора на Набережной.
Как сообщает деловое издание «Вердикт», вопрос о ходе работ задал главный редактор издания Алексей Толмачев. В ответ Максим Косенков заявил, что у концессионера есть строго ограниченный срок — 180 дней с 1 декабря — и переносить его больше не будут.
«Есть основания считать, что реконструкция завершится в ближайшее время. Я думаю, что руководство холдинга (“РКС”. — Прим. ред.) осознаёт решительность и единую позицию руководства области и города. У нас здесь нет разногласий», — подчеркнул глава администрации.
Он напомнил, что представители холдинга ранее публично заявляли о намерении завершить работы до сентября. Речь идёт о визите генерального директора РКС-Холдинга Игоря Дибцева в Тамбов и его встрече с главой области Евгением Первышовым 23 апреля.
При этом, по словам Максима Косенкова, позиция концессионера неоднократно менялась. Он привёл пример общения с бывшим директором ООО РКС-Тамбов Ксенией Абалиной:
«Вот на совещании у меня сидит (экс-директор “РКС-Тамбов” Ксения Абалина. — Прим. ред.) и говорит: “Коллектор сдаём, всё”. Проходит буквально пара дней — и мне кто-то говорит: “Слушайте, они сказали, что сдадут в конце года”. Как в конце года? Мне два дня назад говорили о другом! Начинаешь задавать вопросы руководителю — она начинает “плавать”, как по той же канализации».
В итоге, как подчеркнул глава администрации, срок завершения работ теперь является окончательным. «Дали 180 дней на завершение работ и восстановление благоустройства. Ждём конца весны. Не справятся — будем думать о расторжении концессии. У нас есть все юридические основания для этого», — заявил Максим Косенков.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.