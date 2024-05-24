В Тамбове новые спортивные площадки уже пришли в негодность Комментариев: 0 «Кто понесет ответственность за систематическое некачественное благоустройство?» — задается вопросом депутат Тамбовской городской думы от КПРФ Артём Александров. Он напоминает своим читателям, что каждую весну в Тамбове повторяется одна и та же картина: благоустройство, выполненное в предыдущем году, разрушается.



Этот год не стал исключением. В парке 50-летия Победы погибли дорогие рулонные газоны, на бульваре Энтузиастов рассыпались бетонные тумбы скамеек и урны, а новый парк в Строителе, стоимостью 26 миллионов рублей, оказался лишь кривой плиткой, волнистым асфальтом и нарушением сроков выполнения работ на полгода. При этом отсутствуют освещение, малые архитектурные формы и многие другие элементы, предусмотренные проектом.



Депутат также обратил внимание на неудовлетворительное состояние новых спортивных площадок. В 2022 году в Тамбове появилось шесть комплексных спортплощадок, включающих хоккейные коробки и зоны для воркаута. Одна из них расположена во дворе по ул. Чичканова, 131, работы на которой выполнялись ООО «Пластик-плюс». Поверхность площадки начала разрушаться ещё в прошлом году и теперь находится в ужасном состоянии. Повреждения на площадке по ул. Чичканова, 131 свидетельствуют о явных технологических нарушениях во время проведения работ. Также имеются повреждения в сетчатом ограждении и множество других недочетов.



Председатель совета дома № 131 по ул. Чичканова Андрей Силагин сообщил, что администрация Тамбова не проконтролировала качество работ при строительстве и теперь не может обязать подрядчика устранить недостатки.



«Проблемы в сфере благоустройства носят не единичный, а систематический характер, повторяются из года в год, что свидетельствует уже об управленческих проблемах в администрации Тамбова и структурных подразделениях, выступающих в качестве заказчика», — считает Артём Александров. — задается вопросом депутат Тамбовской городской думы от КПРФ Артём Александров. Он напоминает своим читателям, что каждую весну в Тамбове повторяется одна и та же картина: благоустройство, выполненное в предыдущем году, разрушается.Этот год не стал исключением. В парке 50-летия Победы погибли дорогие рулонные газоны, на бульваре Энтузиастов рассыпались бетонные тумбы скамеек и урны, а новый парк в Строителе, стоимостью 26 миллионов рублей, оказался лишь кривой плиткой, волнистым асфальтом и нарушением сроков выполнения работ на полгода. При этом отсутствуют освещение, малые архитектурные формы и многие другие элементы, предусмотренные проектом.Депутат также обратил внимание на неудовлетворительное состояние новых спортивных площадок. В 2022 году в Тамбове появилось шесть комплексных спортплощадок, включающих хоккейные коробки и зоны для воркаута. Одна из них расположена во дворе по ул. Чичканова, 131, работы на которой выполнялись ООО «Пластик-плюс». Поверхность площадки начала разрушаться ещё в прошлом году и теперь находится в ужасном состоянии. Повреждения на площадке по ул. Чичканова, 131 свидетельствуют о явных технологических нарушениях во время проведения работ. Также имеются повреждения в сетчатом ограждении и множество других недочетов.Председатель совета дома № 131 по ул. Чичканова Андрей Силагин сообщил, что администрация Тамбова не проконтролировала качество работ при строительстве и теперь не может обязать подрядчика устранить недостатки.— считает Артём Александров.



