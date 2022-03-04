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В Тамбове местная жительница чуть ли не провалилась под землю
Сегодня, 09:28
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Все чаще поступают жалобы от жителей Тамбова насчет некачественного восстановления нарушенного благоустройства после проведения земляных работ. На днях в районе дома № 16 по ул. Чичканова произошел вопиющий инцидент.
Тамбовчанка провалилась одной ногой в яму, возникшую в результате проседания грунта в месте проведения земельных работ. Об этом происшествии сообщил депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, к которому всё чаще поступают обращения граждан с подобной проблемой.
«Налицо некачественное выполнение восстановительных работ. В соответствии с правилами благоустройства нарушенное благоустройство должно быть восстановлено производителем работ в полном объеме. Контроль за выполнением лежит на структурном подразделении администрации города Тамбова», - отмечает Артем Александров.
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