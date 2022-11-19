Работы по благоустройству дворов в Тамбове так и не закончены Комментариев: 0



Не успели подрядные организации по муниципальным заказам закончить работы не только до окончания срока, но даже до зимы. Как следствие — где-то судорожно кладут плитку в снег (сколько она продержится нетрудно догадаться, учитывая, что и положенная летом уже вываливается), где-то просто всё побросали, оставив во дворе замёрзшую грязь. Проект «Дворы Тамбовщины» обошёлся в 200 млн бюджетных денег, напоминает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров. Его провал «в очередной раз показал неэффективность работы администрации во главе с М. Косенковым», — подчёркивает депутат, напоминая про аналогичную ситуацию с Парком Победы в прошлом году, уличное освещение и ремонт улицы Советской.



В своё время наше издание в контексте обсуждения срыва сроков программы писало про двор на пересечении улиц Широкой и 3-й Линии. Тогда с дворовой территории содрали асфальт, уложенный буквально годом ранее и не нуждавшийся в ремонте. Городские власти тогда, и лично М. Косенков ссылались на затяжные дожди, которые якобы не позволяют закончить работы в срок, а также на отсутствие рычагов воздействия на подрядные организации со стороны заказчика. Сейчас там, как замечает депутат Александров в своём Телеграм-канале, «вместо элементов благоустройства (детских и спортивных площадок, дворового освещения) мы наблюдаем, как мороз и снег сковали непролазную грязь и покосившийся стенд».



«Тем временем власти продавливают инициативу увеличения в два раза площади Тамбова. Если стоит цель освоить как можно больше бюджетных средств и породить проблемы на вновь присоединяемых территориях, то власти движутся в правильном направлении», — делает вывод депутат. В Тамбовской области установилась по-настоящему зимняя погода — идёт снег, температура воздуха не поднимается выше нулевой отметки, а благоустройство по губернаторской программе, сроки работ по которой были сорваны почти по всему городу, так и не завершены.Не успели подрядные организации по муниципальным заказам закончить работы не только до окончания срока, но даже до зимы. Как следствие — где-то судорожно кладут плитку в снег (сколько она продержится нетрудно догадаться, учитывая, что и положенная летом уже вываливается), где-то просто всё побросали, оставив во дворе замёрзшую грязь. Проект «Дворы Тамбовщины» обошёлся в 200 млн бюджетных денег, напоминает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров. Его провал— подчёркивает депутат, напоминая про аналогичную ситуацию с Парком Победы в прошлом году, уличное освещение и ремонт улицы Советской.В своё время наше издание в контексте обсуждения срыва сроков программы писало про двор на пересечении улиц Широкой и 3-й Линии. Тогда с дворовой территории содрали асфальт, уложенный буквально годом ранее и не нуждавшийся в ремонте. Городские власти тогда, и лично М. Косенков ссылались на затяжные дожди, которые якобы не позволяют закончить работы в срок, а также на отсутствие рычагов воздействия на подрядные организации со стороны заказчика. Сейчас там, как замечает депутат Александров в своём Телеграм-канале, «вместо элементов благоустройства (детских и спортивных площадок, дворового освещения) мы наблюдаем, как мороз и снег сковали непролазную грязь и покосившийся стенд»., — делает вывод депутат.



