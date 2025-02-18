В Тамбове вынесен приговор 19-летнему молодому человеку за поножовщину у ночного клуба Комментариев: 0



По материалам дела, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым и в ходе драки ударил его ножом в грудь. Когда второй приятель пострадавшего попытался вмешаться, злоумышленник нанёс ему девять ножевых ранений.



Суд квалифицировал действия обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия). По совокупности преступлений он получил наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима.



Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого компенсацию морального вреда: 600 тысяч рублей в пользу одного потерпевшего и 400 тысяч рублей в пользу второго.



Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.



Ранее в Тамбовской области рассматривалось ещё одно громкое дело, связанное с использованием холодного оружия. Жительница региона обвиняется в убийстве своей 58-летней матери. По версии следствия, во время ссоры она нанесла родственнице несколько ножевых ранений в живот. Пострадавшую госпитализировали, но спустя несколько дней она скончалась. Это уголовное дело остаётся в производстве правоохранительных органов. Суд в Тамбове признал 19-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении лёгкого вреда с применением оружия. Инцидент произошёл ночью 8 сентября прошлого года у ночного клуба «Бостон».По материалам дела, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым и в ходе драки ударил его ножом в грудь. Когда второй приятель пострадавшего попытался вмешаться, злоумышленник нанёс ему девять ножевых ранений.Суд квалифицировал действия обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия). По совокупности преступлений он получил наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима.Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого компенсацию морального вреда: 600 тысяч рублей в пользу одного потерпевшего и 400 тысяч рублей в пользу второго.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.Ранее в Тамбовской области рассматривалось ещё одно громкое дело, связанное с использованием холодного оружия. Жительница региона обвиняется в убийстве своей 58-летней матери. По версии следствия, во время ссоры она нанесла родственнице несколько ножевых ранений в живот. Пострадавшую госпитализировали, но спустя несколько дней она скончалась. Это уголовное дело остаётся в производстве правоохранительных органов.



