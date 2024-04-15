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Суд обязал стоматологическую клинику выплатить 500 тыс. руб. за некачественное лечение
Моршанский районный суд признал клинику, расположенную в Моршанском муниципальном округе, виновной в причинении вреда по иску пациента, который остался недоволен качеством стоматологической услуги.
Пациент сначала пытался разрешить проблему с врачами. Однако после неудовлетворительного лечения и восстановления зубов в этой клинике он обратился в суд. Его жалобы на боль и дискомфорт после лечения и восстановления остались без должного внимания со стороны медицинской организации, что заставило его обратиться в суд.
По информации от объединенной пресс-службы судов Тамбовской области, стоматологическая клиника должна выплатить компенсацию: 111 000 рублей за некачественное оказание услуги, 50 000 рублей в качестве возмещения морального вреда, 160 000 рублей в виде неустойки, а также был наложен штраф в размере 160 500 рублей.
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