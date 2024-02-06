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» » Суд взыскал 2 миллиона рублей за убийство на Бастионной в Тамбове

Суд взыскал 2 миллиона рублей за убийство на Бастионной в Тамбове

Сегодня, 10:39
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Суд взыскал 2 миллиона рублей за убийство на Бастионной в Тамбове Накануне тамбовчанину в возрасте 33 лет, который убил парня своей знакомой, был вынесен приговор. Подробности дела стали известны 7 февраля. Советский районный суд присудил убийце выплатить 2 миллиона рублей в качестве морального ущерба, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Суд частично удовлетворил требования потерпевшей о компенсации морального вреда, назначив убийце выплатить 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Также суд сообщил, что тамбовчанин совершил убийство не только из-за неприязни к бойфренду своей знакомой, но и из-за ревности. Он ранее имел романтические отношения с этой женщиной. Вооруженный ножом, подсудимый пришел на парковку завода "Октябрь", где нанес трехкратные удары ножом в область шеи и груди молодому человеку, бывшему парню своей бывшей девушки. Мужчина скончался на месте от полученного ранения сердца.

Преступление произошло 21 июля 2023 года, о приговоре, вынесенном тамбовчанину, стало известно вчера. Ему было назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подсудимый пытался убедить присяжных в своей невиновности, однако коллегия присяжных единогласно признала его виновным.
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Сегодня, 10:39
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