|
|
«Дормострой» подал иски к Тамбовскому УФАС, пытаясь выйти из «чёрного списка»
ООО «Дормострой» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исками к региональному управлению ФАС России. Детали исковых заявлений пока не раскрываются. По информации «Вердикта»
, компания оспаривает своё включение в реестр недобросовестных поставщиков.
Ранее подрядчик оказался в «чёрном списке» по инициативе ТОГКУ «Тамбовавтодор». Основанием стало одностороннее расторжение пяти контрактов на содержание автодорог, заключённых с «Дормостроем». Причиной называлось неудовлетворительное исполнение обязательств.
Проблемы компании не ограничиваются антимонопольной сферой. В Арбитражном суде также рассматривается иск о признании «Дормостроя» банкротом. Истцом выступает московское ООО «Дельта», заявившее требования более чем на 25 млн рублей, включая неустойку и судебные расходы.
Кроме того, известно, что «Дормострой» меняет регистрацию и переносит юрадрес из Тамбова в Ивановскую область, где компания была основана в 2016 году. По данным Rusprofile, в арбитраже к предприятию подано 41 иск на общую сумму 275 млн рублей, а задолженность по налогам и штрафам составляет 27,6 млн рублей.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) стал победителем российско-вьетнамского конкурса на предоставление грантов в области науки. Университету выделят 30 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ещё столько же обеспечат вьетнамские партнёры.
Тамбовский филиал Россельхозбанка уведомляет о закрытии Дополнительного офиса № 3349/2/01 по адресу: Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, пл. Ленина, 9.
ООО «Дормострой» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исками к региональному управлению ФАС России. Детали исковых заявлений пока не раскрываются. По информации «Вердикта», компания оспаривает своё включение в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее подрядчик оказался в «чёрном
По данным площадки «Госзакупки», подрядчиком работ стало ООО «СК Бизнесстрой». Компания выиграла тендер, снизив начальную цену контракта с 7,8 млн до 7,2 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчик должен уложить тротуарную плитку серого цвета, обновить подпорные стенки и систему освещения,
В Тамбове продолжается реставрация здания-памятника по адресу ул. Советская, 67. Как сообщает издание «ПроТамбов», после завершения работ в историческом особняке откроется клиника. Собственник объекта, руководитель ООО «Строймедиа» Алексей Моторин, подтвердил эти планы. По его словам,
В Тамбове завершилось расселение жителей исторического дома Нарышкиных, который два года назад оказался непригоден для проживания после пожара. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, новые квартиры тамбовчанам предоставили при содействии приставов и
Тамбовстат опубликовал данные об износе основных фондов организаций региона на конец 2024 года. В среднем он составил 58,6%, однако в ряде социально значимых сфер ситуация значительно хуже. Так, в здравоохранении и социальных услугах износ фондов достиг 70,9%, в транспортировке и хранении — 73,4%.
В Державинском университете в рамках «Недели Китая в Тамбове» состоялось открытие выставки детских рисунков китайских и российских школьников, посвященную российско-китайской дружбе, а также мастер-класс по китайской каллиграфии от известного художника и каллиграфа профессора Цимина. С
Вступивший в должного главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о назначении своих заместителей. Как сообщили в пресс-службе облправительства, все чиновники, ранее исполнявшие обязанности в статусе «врио», сохранили свои посты и получили полномочия в полном объёме.
Бывший мэр Тамбова Алексей Кондратьев вернулся в Совет Федерации от своей родной области. Соответствующее постановление о наделении его полномочиями сенатора подписал новый губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Об этом 23 сентября проинформировала пресс-служба регионального правительства.
Во вторник, 23 сентября, в большом зале регионального правительства состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного главы Тамбовской области Евгения Первышова. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев, сенаторы, депутаты Госдумы,
Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана объединяет участников различных локальных войн и членов их семей. Среди них есть и профессиональные военные, и представители самых разных профессий, которых объединяет любовь к Родине и готовность служить стране.
На планёрке в понедельник, 22 сентября, избранный губернатор Тамбовской области Евгений Первышов объявил о кадровых перестановках в региональном министерстве градостроительства и архитектуры.
Уже три с половиной года Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана активно собирает и направляет гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия помощи была сформирована совместно с волонтёрами движения «Фронт 68» и отправлена на Купянское
В Тамбове стартовала «Неделя Китая» (12+), посвящённая завершению перекрёстных Годов культуры России и Китая и 80-летию Победы. Программа охватывает академическую, культурную и экономическую сферы. Торжественное открытие прошло в главном корпусе Державинского университета. Делегацию провинции
В Токарёвском округе 19 сентября в одном из прудов обнаружили тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Тамбовской области. По предварительным данным, накануне вечером житель соседнего села ушёл из дома и не вернулся. Утром родственники начали его поиски,
Региональное управление ФНС напоминает: индивидуальными предпринимателями могут стать не только взрослые, но и подростки от 14 лет. Чтобы подтвердить дееспособность, несовершеннолетнему необходимо приложить к заявлению одно из документов: нотариально заверенное согласие родителей или опекунов,
Тамбовская областная Дума одобрила поправки в бюджет региона. Доходы и расходы выросли на 2,6 млрд рублей за счёт дополнительных налоговых и неналоговых поступлений, а также безвозмездных трансфертов. Согласно документу, доходы области в 2025 году составят 79 млрд рублей, расходы — 80,9 млрд
В Тамбове снова пытаются найти покупателя для недостроенной школы на улице Чкалова, 57. Это уже восьмая попытка продать объект, который стоит законсервированным более десяти лет. Как указано в материалах торгов, степень готовности здания оценивается в 73%. Его площадь — почти 3 тыс. кв. м, участок
В Красносвободненской санаторной школе-интернате Тамбовской области завершается капитальный ремонт. Работы должны были закончить ещё в прошлом году, однако сдача объекта неоднократно переносилась. Ход реконструкции 20 сентября проконтролировал избранный глава региона Евгений Первышов. «С марта
В Рассказове продолжается масштабное благоустройство центральной площади имени Ленина. Работы ведутся по графику, сообщил врио заместителя главы Тамбовской области Евгений Зименко. «Возможность преобразить это общественное пространство площадью более 2 га появилась благодаря победе рассказовцев в
|