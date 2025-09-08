Дороги без хозяина: «Дормострой» может попасть в чёрный список поставщиков Комментариев: 0



Речь идёт о километрах трасс, где, по словам заказчика, подрядчик не убирал снег и наледь, не косил траву и не реагировал на предписания. В феврале даже врио губернатора Евгений Первышов вмешивался в ситуацию: главы муниципалитетов жаловались, что техника «Дормостроя» не справляется с последствиями снегопадов.



Компания же утверждает, что обвинения надуманные, а претензии не подтверждены двусторонними актами. Но в «Тамбовавтодоре» настаивают: нарушения фиксировались официальными предписаниями, а от их подписания представители подрядчика отказывались.



Тем временем сама фирма переживает тяжёлые времена. В арбитражном суде уже 47 исков на сумму почти 400 млн рублей, подан и иск о банкротстве. Прокуратура также ведёт уголовные дела о хищении бюджетных средств при ремонте дорог, где подрядчиком выступал именно «Дормострой».



Судьба компании решится в ближайшее время: если УФАС внесёт её в реестр, она лишится права работать по госконтрактам почти на два года. Для региона это значит, что дорожные работы придётся срочно перераспределять между другими организациями.



