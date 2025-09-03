|
«Дормострой» снова под угрозой банкротства: 13-е уведомление за год
Сегодня, 11:11
Комментариев: 0
Версия для печати
На Федресурсе появилось уведомление от московского ООО «Русингредиентс» о намерении подать заявление о банкротстве тамбовского подрядчика «Дормострой». Это уже 13-й подобный сигнал в 2025 году от разных организаций.
В Арбитражном суде Тамбовской области уже рассматривается иск о признании компании несостоятельной. Его подало ООО «Дельта» из Москвы, требуя взыскать с «Дормостроя» более 25,3 млн рублей задолженности по договору поставки, почти 5,2 млн рублей неустойки и свыше 480 тыс. рублей судебных расходов. Очередное заседание назначено на 30 сентября.
С аналогичными требованиями в суд обратилась и индивидуальный предприниматель Сусанна Акопян. Её заявление о банкротстве находится на рассмотрении с мая этого года.
По данным открытых источников, только за последние три года компания оказалась вовлечена в сотни арбитражных процессов и исполнительных производств. Из 202 завершённых дел подрядчик выиграл лишь 11 (на сумму 68,1 млн руб.), проиграл 59 (на 143,8 млн руб.), ещё в десятках случаев решения были частичными. В производстве остаётся 54 иска на общую сумму свыше 694 млн рублей.
Добавим, что в мае 2024 года прокуратура Тамбовской области сообщала о возбуждении двух уголовных дел по фактам мошенничества при ремонте дорог. В обоих эпизодах подрядчиком также выступал «Дормострой».
