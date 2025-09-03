Тамбов-информ - новости Тамбова и области

«Новые люди» организовали отправку стройматериалов для блиндажей на передовую

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

» » » «Дормострой» снова под угрозой банкротства: 13-е уведомление за год

«Дормострой» снова под угрозой банкротства: 13-е уведомление за год

Сегодня, 11:11
Комментариев: 0
Версия для печати
«Дормострой» снова под угрозой банкротства: 13-е уведомление за годНа Федресурсе появилось уведомление от московского ООО «Русингредиентс» о намерении подать заявление о банкротстве тамбовского подрядчика «Дормострой». Это уже 13-й подобный сигнал в 2025 году от разных организаций.

В Арбитражном суде Тамбовской области уже рассматривается иск о признании компании несостоятельной. Его подало ООО «Дельта» из Москвы, требуя взыскать с «Дормостроя» более 25,3 млн рублей задолженности по договору поставки, почти 5,2 млн рублей неустойки и свыше 480 тыс. рублей судебных расходов. Очередное заседание назначено на 30 сентября.

С аналогичными требованиями в суд обратилась и индивидуальный предприниматель Сусанна Акопян. Её заявление о банкротстве находится на рассмотрении с мая этого года.

По данным открытых источников, только за последние три года компания оказалась вовлечена в сотни арбитражных процессов и исполнительных производств. Из 202 завершённых дел подрядчик выиграл лишь 11 (на сумму 68,1 млн руб.), проиграл 59 (на 143,8 млн руб.), ещё в десятках случаев решения были частичными. В производстве остаётся 54 иска на общую сумму свыше 694 млн рублей.

Добавим, что в мае 2024 года прокуратура Тамбовской области сообщала о возбуждении двух уголовных дел по фактам мошенничества при ремонте дорог. В обоих эпизодах подрядчиком также выступал «Дормострой».
Рейтинг статьи:
  
Приговор по делу о «котовских котельных»: топ-менеджер «Компьюлинка» получил 4,5 года

Сегодня, 10:01
0
Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищениях при строительстве котельных в Котовске Тамбовской области. Учредитель компании «Энергофит» и топ-менеджер группы «Компьюлинк» Олег Попов признан виновным в мошенничестве и приговорён к 4,5 года лишения свободы в колонии общего

Завод «Ревтруд» снова пытается продать комплекс бывшего НИИ «Эфир»

Вчера, 16:16
0
В Тамбове на торги выставлен имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир», расположенный на улице Коммунальная, 25. Актив принадлежит оборонному заводу «Ревтруд» (входит в концерн «Созвездие», подконтрольный «Ростеху», управление осуществляет ГК «Динамика»). Согласно документации, стартовая цена

Россельхозбанк презентовал инструменты поддержки аграриев на конференции по садоводству

Вчера, 15:54
0
В Мичуринском муниципальном округе состоялась Международно-практическая конференция «Интенсивное садоводство от Мичурина до настоящего времени. История, настоящее и будущее». Мероприятие организовано в рамках проведения Всероссийской выставки «День Садовода-2025», приуроченной к 170-летию

Максим Косенков решил «побороться» за пост главы администрации Тамбова

Вчера, 12:50
0
В понедельник, 3 сентября, в последний день приёма заявлений, действующий глава администрации Тамбова Максим Косенков подал документы на участие в конкурсе на должность мэра города. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Максим Косенков руководит городской администрацией с 2022 года, а до

В Тамбове объявили новый аукцион на проект филармонии за 72 млн рублей

Вчера, 10:10
0
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило аукцион на разработку и корректировку проектно-сметной и рабочей документации для здания филармонии на улице Державинская, 5. Начальная цена контракта составляет 72 млн рублей, финансирование будет обеспечено из областного

На набережной Тамбова появится новый бизнес-центр вместо бывшей кислородной станции

Вчера, 09:29
0
Как сообщает деловое издание «Вердикт», на месте заброшенной кислородной станции завода «Комсомолец» по адресу Набережная, 11 в Тамбове планируется строительство современного делового комплекса. Объявления о продаже объекта появились на популярной онлайн-площадке. Согласно материалам, здание не

В Тамбовской области продлили купальный сезон до середины сентября

3 сентября 2025
0
Купальный сезон в Тамбовской области официально продлён до 14 сентября. Соответствующее решение подписал врио губернатора Евгений Первышов. Изначально сезон стартовал 1 июня и должен был завершиться 31 августа, однако из-за устойчиво тёплой погоды срок продлили ещё на две недели. В регионе

Льготники с севера Тамбова смогут получать лекарства ближе к дому

3 сентября 2025
0
В филиале городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в северной части Тамбова начал работу аптечный пункт для выдачи льготных лекарств. Об этом сообщили в медучреждении. Теперь пациенты, имеющие право на бесплатные препараты за счёт средств федерального и областного бюджетов, смогут

Жители Красивки возмущены сокращением работы почтового отделения

3 сентября 2025
0
В селе Красивка Инжавинского округа Тамбовской области местное почтовое отделение фактически оказалось на грани закрытия: теперь оно работает только по субботам. Об этом сообщили жители, обратившись в редакцию издания «ПРАВО68». Ещё летом график работы сократили с привычного до трёх дней в неделю.

2 млрд инвестиций: в Тамбове открылся завод по производству кормов для животных

3 сентября 2025
0
Компания ООО «Пет Фуд Перспектива» запустила в Тамбове современный завод по выпуску кормов для кошек и собак. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 29 миллионов упаковок в месяц. В проект инвестировано около 2 млрд рублей. Площадь предприятия составляет порядка 4 тыс. кв. м, создано

«Новые люди» организовали отправку стройматериалов для блиндажей на передовую

3 сентября 2025
0
Активисты партии «Новые люди» в Тамбовской области продолжают системную работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Вчера состоялась очередная отправка гуманитарного груза для мотострелковой дивизии, дислоцированной в Луганском направлении.

Суд обязал администрацию Котовска заняться тепловыми сетями

2 сентября 2025
0
Администрация Котовска признана судом бездействующей в вопросах организации теплоснабжения города. Иск в защиту интересов жителей подала прокуратура, указав, что муниципалитет не обеспечил надлежащее функционирование системы теплосетей. По данным надзорного органа, сети эксплуатируются более 50

Налоговая снова требует признать Рустама Шамояна банкротом

2 сентября 2025
0
УФНС по Тамбовской области подало в арбитражный суд заявление о банкротстве Рустама Нверовича Шамояна. Как сообщает деловое издание «Вердикт», иск зарегистрирован 1 сентября, сумма претензий превышает 2,8 млн рублей. Имя Шамояна уже не раз становилось предметом региональных хроник. В октябре 2011

В Первомайском округе чиновницу отправят под суд после тяжёлой травмы ребёнка на детской площадке

2 сентября 2025
0
В Первомайском округе Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту халатности чиновницы районной администрации, из-за которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, в апреле этого года на детской

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

2 сентября 2025
0
За считанные дни до начала межрегионального автофестиваля "Crazy Driver-2025" в Котовске мероприятие официально отменено. Решение принято администрацией города по представлению ОМВД.

Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%

2 сентября 2025
0
В честь юбилея Россельхозбанк запустил акцию «25 лет нам, бонусные баллы вам!» по дебетовым и кредитным картам платёжной системы МИР с повышенным кешбэком 25% на целых три месяца.

В Тамбове выставили на продажу кондитерскую фабрику «Русские лакомства»

1 сентября 2025
0
В областном центре продаётся действующее производство сладостей под брендом «Русские лакомства». Объявление размещено на Avito, цена актива — 130 млн рублей. Компания ООО ТД «Русские лакомства» работает с 2014 года и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий: печенье, пряники, зефир,

Тамбовские усадьбы попали на страницы Discovery

1 сентября 2025
0
Журнал Discovery посвятил материал туристическому маршруту «Русские усадьбы на рубеже веков», который проходит по Тамбовской области. Маршрут рассчитан на три дня и предлагает гостям погрузиться в атмосферу русской провинции. Туристы смогут посетить роскошную усадьбу Асеевых в Тамбове, побывать в

В Воронинском заповеднике суслики ушли в зимнюю спячку

1 сентября 2025
0
Крапчатые суслики, обитающие в Воронинском заповеднике, залегли в спячку. Сон у этих грызунов длится около шести месяцев. В этом году первый суслик проснулся 12 марта, а всё лето животные радовали посетителей. «Летний сезон был незабываемым благодаря пушистым непоседам. Настоящие звёзды

Стартовала регистрация на Первый Всероссийский агродиктант

1 сентября 2025
0
В День знаний, 1 сентября, стартовала регистрация на Первый Всероссийский аграрный диктант. Акция пройдет с 8 по 12 октября очно в Москве и на организованных региональных площадках, а также онлайн на портале агродиктант.рф. Более миллиона россиян пройдут тест на знание сельского хозяйства России.
