«Тамбовавтодор» расторг контракты с подрядчиками из-за нарушений условий контрактов



Речь идёт о пяти контрактах с «Дормостроем» общей стоимостью свыше 559 млн рублей и протяжённостью более 650 км, а также о двух контрактах с «НСК» на сумму более 87 млн рублей. Проверки показали серьёзные недочёты в подготовке к зимнему периоду: в ноябре 2024 года у «Дормостроя» уровень технической обеспеченности составлял лишь 30%, а запасы противогололёдных материалов — 19% от норматива. В декабре показатели выросли, но всё равно остались недостаточными — 49% и 41% соответственно. При этом подрядчик не реагировал на письма с требованием устранить нарушения.



За период с ноября 2024-го по август 2025-го подрядчикам выставлены претензии на 11,3 млн рублей. Подавляющая часть — более 11,2 млн — приходится на «Дормострой», около 60 тыс. рублей — на НСК. Штрафы и неустойки по-прежнему не оплачены, а по ряду этапов сумма оплаты была уменьшена из-за низкого качества содержания дорог.



В итоге 22 августа 2025 года «Тамбовавтодор» принял решение об одностороннем расторжении всех контрактов с «Дормостроем». Соответствующие уведомления уже размещены в Единой информационной системе закупок. Ведомство также готовит документы для взыскания неустоек в судебном порядке.



Очередная проверка готовности подрядчиков к зиме 2025–2026 годов запланирована на первую половину октября. Им направлены требования предоставить данные о наличии техники и запасах противогололёдных материалов.



