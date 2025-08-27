Тамбов-информ - новости Тамбова и области

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

«Тамбовавтодор» расторг контракты с подрядчиками из-за нарушений условий контрактов

«Тамбовавтодор» расторг контракты с подрядчиками из-за нарушений условий контрактов

Сегодня, 15:22
«Тамбовавтодор» расторг контракты с подрядчиками из-за нарушений условий контрактовКак сообщает сетевое издание «ПРАВО68», ТОГКУ «Тамбовавтодор» официально подтвердило факты ненадлежащего исполнения контрактов по содержанию дорог в Тамбовской области подрядными организациями ООО «Дормострой» и ООО «Независимая строительная компания» (НСК). Ответ ведомства был предоставлен по запросу редакции.

Речь идёт о пяти контрактах с «Дормостроем» общей стоимостью свыше 559 млн рублей и протяжённостью более 650 км, а также о двух контрактах с «НСК» на сумму более 87 млн рублей. Проверки показали серьёзные недочёты в подготовке к зимнему периоду: в ноябре 2024 года у «Дормостроя» уровень технической обеспеченности составлял лишь 30%, а запасы противогололёдных материалов — 19% от норматива. В декабре показатели выросли, но всё равно остались недостаточными — 49% и 41% соответственно. При этом подрядчик не реагировал на письма с требованием устранить нарушения.

За период с ноября 2024-го по август 2025-го подрядчикам выставлены претензии на 11,3 млн рублей. Подавляющая часть — более 11,2 млн — приходится на «Дормострой», около 60 тыс. рублей — на НСК. Штрафы и неустойки по-прежнему не оплачены, а по ряду этапов сумма оплаты была уменьшена из-за низкого качества содержания дорог.

В итоге 22 августа 2025 года «Тамбовавтодор» принял решение об одностороннем расторжении всех контрактов с «Дормостроем». Соответствующие уведомления уже размещены в Единой информационной системе закупок. Ведомство также готовит документы для взыскания неустоек в судебном порядке.

Очередная проверка готовности подрядчиков к зиме 2025–2026 годов запланирована на первую половину октября. Им направлены требования предоставить данные о наличии техники и запасах противогололёдных материалов.

Фото: Элеонора Соса, «ПроТамбов»
Евгений Первышов потратил на выборы губернатора в десятки раз больше соперников

Сегодня, 15:53
Выборы главы Тамбовской области проходят фактически в формате референдума: активность в кампании проявляет лишь действующий врио губернатора Евгений Первышов. Как сообщает издание «Вердикт», в избирательный фонд Первышова поступило 65 млн рублей — в 75 раз больше, чем у всех его конкурентов

«Тамбовавтодор» расторг контракты с подрядчиками из-за нарушений условий контрактов

Сегодня, 15:22
Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68», ТОГКУ «Тамбовавтодор» официально подтвердило факты ненадлежащего исполнения контрактов по содержанию дорог в Тамбовской области подрядными организациями ООО «Дормострой» и ООО «Независимая строительная компания» (НСК). Ответ ведомства был предоставлен по

Четыре школы Тамбовской области вошли в число лучших в России

Сегодня, 12:46
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодные списки ведущих школ страны, основанные на результатах поступления выпускников в топовые российские вузы. Сразу четыре школы региона оказались в числе лучших. В рейтинге конкурентоспособности выпускников (доля поступивших в топ-50 вузов России) в

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Сегодня, 11:39
В Тамбове по инициативе регионального отделения партии «Новые люди» состоялся круглый стол, направленный на обсуждение актуальной проблемы доступа к интернету. Основной темой дискуссии стало создание сети бесплатных точек Wi-Fi в местах массового скопления людей.

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

Вчера, 19:00
Масштабный межрегиональный автофестиваль "Crazy Driver-2025", который должен был пройти в Котовске в эти выходные, переносится на 7 сентября. Организаторы вынуждены сообщить об этом за два дня до старта мероприятия.

В Тамбове требуют вернуть прямые выборы главы города

Вчера, 18:05
Инициативная группа жителей Тамбова направила письмо председателю городской Думы Елене Леоновой с требованием восстановить практику прямых выборов главы администрации. «Считаем, что после принятия нового ФЗ №33 „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной

Апелляция обызала администрацию Тамбова выплатить «Компьюлинку» 133 млн рублей

Вчера, 16:56
19-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, по которому администрация города должна компенсировать компании «Компьюлинк инфраструктура ТО» более 133 млн рублей. Спор возник из-за концессионного соглашения 2017 года о теплоснабжении и горячем

В Котовске построят собственную электростанцию для резидентов ТОР

Вчера, 14:57
Региональный наблюдательный совет территории опережающего развития «Котовск» одобрил инвестиционный проект ООО «Энерго-Ресурс». Компания намерена установить газопоршневые установки суммарной мощностью около 3,5 мегаватта в час с перспективой расширения до 10 МВт. Такой объём позволит полностью

«Союзмультфильм» судится с тамбовскими предпринимателями

Вчера, 11:56
На прошлой неделе в арбитражный суд Тамбовской области поступило три иска от АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм». Ответчиками стали местные индивидуальные предприниматели, суммы требований варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Детали пока не раскрываются, однако, учитывая

В Тамбове провели день бесплатной юридической помощи для участников СВО и людей с инвалидностью

27 августа 2025
22 августа в Тамбове состоялся день бесплатной юридической помощи для участников спецоперации, их семей, а также людей с инвалидностью. Акция была организована адвокатом бюро «Селивёрстов и партнёры», членом Совета молодых адвокатов региона Артёмом Воробьёвым совместно с Молодёжным советом при

В Тамбове у банкрота-учредителя «Автодор-Тамбов» взыскивают Mercedes-Benz стоимостью до 8,5 млн рублей

27 августа 2025
В рамках дела о банкротстве учредителя печально известного предприятия «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова судебные приставы взыскивают его автомобиль Mercedes-Benz CLS 63 AMG4 2014 года выпуска фиолетового цвета. По данным независимых оценщиков, стоимость машины может составлять от 4 до 8,5 млн

В Тамбовской области стартует образовательный проект «Школа фермера»

27 августа 2025
В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже пятый поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Всего за период действия проекта подготовлено уже более 100 квалифицированных аграриев.

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

27 августа 2025
Решение наболевшей проблемы тамбовчан — отсутствие доступа к мобильному интернету обсудят на круглом столе, организованном партией «Новые люди» с участием депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Геннадия Берстенёва признали виновным в злоупотреблении полномочиями

26 августа 2025
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему генеральному директору строительной фирмы, Почётному гражданину города и экс-депутату гордумы Геннадию Берстенёву. Его признали виновным по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба судов региона. По версии

В Тамбовской области до 2026 года отреставрируют девять домов-памятников

26 августа 2025
В 2025–2026 годах в Тамбовской области проведут капитальный ремонт девяти многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия (ОКН). Об этом на планерке в региональном правительстве 25 августа сообщила и.о. директора Фонда капитального ремонта Анна Курманова. По её словам, до конца

Тамбовские журналисты повлияли на признание International Baccalaureate нежелательным в России

26 августа 2025
25 августа 2025 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность International Baccalaureate (IB, Швейцария) нежелательной в России. По данным ведомства, под видом «престижных образовательных программ» организация распространяла искажённые исторические факты, антироссийские установки и чуждые

ФНС добивается банкротства «Волковского спиртзавода» с долгом более 214 млн рублей

25 августа 2025
Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 1 сентября заседание по делу о банкротстве ЗАО «Волковский спиртзавод». Как следует из данных «Электронного правосудия», инициатором процесса выступила Федеральная налоговая служба, чьи требования к предприятию составляют 214,1 млн рублей.

В Тамбове снова сорваны сроки ремонта перекрёстка Карла Маркса и Пензенской

25 августа 2025
Перекрёсток улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове, который власти обещали открыть для движения 25 августа, остаётся перекрытым. На проезжей части до сих пор зияют провалы, а сроки восстановления дороги остаются неизвестными. Работы, проводимые компанией «РКС-Тамбов», в очередной раз не завершены
