|
Тамбовавтодор оштрафовали за ямы на дорогах
Вчера, 14:30
Комментариев: 0
Версия для печати
"Тамбовавтодор" столкнется с крупными штрафами за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Это решение было принято после проверки, проведенной прокуратурой Мучкапского района.
Проверка выявила, что несколько автодорог, включая Мучкапский-Покровка, улицы поселка Мучкапский, Рассказово-Уварово-Мучкапский и Мучкапский-Вольная Вершина-граница Воронежской области, не соответствуют требованиям безопасной эксплуатации. Среди обнаруженных дефектов значатся ямы, просадки обочин, деформации и трещины проезжей части, а также колейность.
Эти нарушения свидетельствуют о ненадлежащем выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, что и стало основанием для наложения штрафов на "Тамбовавтодор".
Фото: прокуратура Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.