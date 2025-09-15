|
|
Скандальный «Дормострой» покидает Тамбов и возвращается в Ивановскую область
ООО «Дормострой», оказавшееся в центре череды скандалов и в списке недобросовестных поставщиков, меняет прописку и регистрируется в Ивановской области. Именно там компания была создана в 2016 году. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт»
.
По данным издания, предприятие входит в группу компаний, связанных с ивановским бизнесменом Телманом Ферояном. В январе были арестованы его родственники Гаджи и Мурат Ферояны, которых следствие подозревает в даче взяток при заключении дорожных контрактов. А летом этого года уголовное дело коснулось главы департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука: по версии следствия, он получил 17 млн руб. от представителя строительной компании, связанной с «Дормостроем». Вскоре был задержан и Рашо Фероян, которого считают фактическим руководителем фирмы.
Тем временем проблемы компании только растут. В сентябре региональное УФАС внесло «Дормострой» и его руководство в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года после расторжения всех пяти контрактов на содержание дорог в Тамбовской области. Причиной стали претензии к качеству работ.
В арбитражных судах против фирмы рассматриваются иски о банкротстве. Только московские компании «Дельта» и «Русингредиентс» требуют более 53 млн руб. долгов и неустоек. Общая сумма исков к «Дормострою» в 2025 году превысила 694 млн руб., а задолженности по налогам и штрафам составляют 27,6 млн руб.
|
