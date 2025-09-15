Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

» » » Скандальный «Дормострой» покидает Тамбов и возвращается в Ивановскую область

Скандальный «Дормострой» покидает Тамбов и возвращается в Ивановскую область

Сегодня, 09:09
Комментариев: 0
Версия для печати
Скандальный «Дормострой» покидает Тамбов и возвращается в Ивановскую областьООО «Дормострой», оказавшееся в центре череды скандалов и в списке недобросовестных поставщиков, меняет прописку и регистрируется в Ивановской области. Именно там компания была создана в 2016 году. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».

По данным издания, предприятие входит в группу компаний, связанных с ивановским бизнесменом Телманом Ферояном. В январе были арестованы его родственники Гаджи и Мурат Ферояны, которых следствие подозревает в даче взяток при заключении дорожных контрактов. А летом этого года уголовное дело коснулось главы департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука: по версии следствия, он получил 17 млн руб. от представителя строительной компании, связанной с «Дормостроем». Вскоре был задержан и Рашо Фероян, которого считают фактическим руководителем фирмы.

Тем временем проблемы компании только растут. В сентябре региональное УФАС внесло «Дормострой» и его руководство в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года после расторжения всех пяти контрактов на содержание дорог в Тамбовской области. Причиной стали претензии к качеству работ.

В арбитражных судах против фирмы рассматриваются иски о банкротстве. Только московские компании «Дельта» и «Русингредиентс» требуют более 53 млн руб. долгов и неустоек. Общая сумма исков к «Дормострою» в 2025 году превысила 694 млн руб., а задолженности по налогам и штрафам составляют 27,6 млн руб.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Дороги без хозяина: «Дормострой» может попасть в чёрный список поставщиков

«Дормострой» снова под угрозой банкротства: 13-е уведомление за год

«Дормострой» под угрозой банкротства: десятки исков на сотни миллионов

Тамбовское УФАС в четвёртый раз включило липецкую компанию в список недобро ...

За срыв реализации контракта в Тамбове ООО «Багира» внесено в реестр недобр ...

Костромские дорожники выиграли контракт на 1,9 млрд рублей



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Суд по делу о загрязнении реки Жигалки в Тамбове снова откладывается

Сегодня, 15:51
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается рассмотрение иска о возмещении ущерба, причинённого загрязнением реки Жигалки. Репортаж о заседании публикует деловое издание «Вердикт». Напомним, речь идёт о сбросе канализационных стоков в районе Ахлебиновской рощи, где из-за аварийного

В Тамбове пройдёт «Неделя Китая» с деловой и академической программой

Сегодня, 12:34
0
С 22 по 26 сентября в Тамбове состоится первая часть «Недели Китая» (12+), посвящённой Году культуры России и Китая и 80-летию Победы. В регион приедет делегация из провинции Цзянсу и китаисты из Москвы. Программа включает десятки событий, такие как лекции российских экспертов по международным

Скандальный «Дормострой» покидает Тамбов и возвращается в Ивановскую область

Сегодня, 09:09
0
ООО «Дормострой», оказавшееся в центре череды скандалов и в списке недобросовестных поставщиков, меняет прописку и регистрируется в Ивановской области. Именно там компания была создана в 2016 году. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». По данным издания, предприятие входит в группу компаний,

В Тамбове ищут подрядчика для расчистки реки Студенец

Вчера, 17:28
0
На сайте Госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для подготовки проектно-сметной документации по расчистке участка реки Студенец. Заказчиком выступает ГУП «Тамбовское водное хозяйство». Начальная стоимость контракта составляет 933 тыс. руб., победителя планируют определить 26

В Тамбове показали цифровые технологии для экоконтроля

Вчера, 16:27
0
В парке культуры и отдыха Тамбова 13 сентября прошёл региональный День цифры. Одной из ключевых тем мероприятия стали современные цифровые решения для охраны окружающей среды. Врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов ознакомился с новыми разработками, которые

«Тамбовводтранс» требует банкротства «СМУ-7» из-за дорожного катка

Вчера, 15:15
0
История, достойная хроник хозяйственного суда: ОАО «Тамбовводтранс» готовит иск в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать ООО «СМУ-7» банкротом. Основание — многомиллионные долги по договору купли-продажи дорожного катка марки AMMANN и начисленная неустойка. Общая сумма претензий

В Тамбове ликвидируют компанию «Роспечать»

Вчера, 13:14
0
Акционеры ЗАО «Роспечать» приняли решение о ликвидации компании. Соответствующая информация опубликована 16 сентября 2025 года на площадке «Федресурс». Фактически уход «Роспечати» с тамбовского рынка начался ещё летом 2021 года, когда компания закрыла около 50 киосков в городе. Тогда руководство

В Борщёвке нарушитель после штрафа сам убрал несанкционированную свалку

Вчера, 10:01
0
В селе Борщёвка Тамбовского округа удалось ликвидировать несанкционированную свалку. Как сообщили в региональном министерстве экологии, её организовал местный житель, который неоднократно свозил мусор на территорию вне специально отведённых объектов. Дело об административном правонарушении

Избирком утвердил победу Евгения Первышова на выборах губернатора Тамбовской области

15 сентября 2025
0
В Тамбовской области подвели итоги досрочных выборов главы региона. В голосовании приняли участие более 421 тысячи человек — явка составила 54%. По данным областного избиркома, победителем стал Евгений Первышов. За него проголосовали свыше 311 тысяч жителей, что составило 73,84% от числа

В Тамбове штукатур-маляр сорвался с вышки и погиб

15 сентября 2025
0
Трагедия произошла днём 11 сентября на одном из предприятий Тамбова, специализирующемся на выпуске средств защиты органов дыхания. По предварительным данным, 56-летний рабочий проводил малярные работы в гаражном помещении. Около половины второго дня он упал с передвижной вышки. От полученных травм

Статус Сергея Булаха в Ассоциации промышленников остаётся неопределённым

15 сентября 2025
0
История с председательством Сергея Булаха в Союзе регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» по-прежнему вызывает вопросы. Напомним, в августе он покинул пост генерального директора АО «ЗАВКОМ» и лишился формального статуса

В Тамбовской области женщине выплатят 200 тысяч рублей за нападение домашних кабанов

15 сентября 2025
0
Бондарский районный суд вынес решение по делу о нападении на местную жительницу. Нападение произошло весной этого года в селе Кривополянье Бондарского округа. Женщина с внуками гуляла по улице, когда несколько кабанов, вырвавшись из-за сломанного ограждения, напали на неё. Пострадавшая получила

Юная тамбовчанка завоевала бронзу на Всероссийских играх боевых искусств

14 сентября 2025
0
В Анапе завершились XVII Всероссийские юношеские игры боевых искусств, собравшие более тысячи участников из разных регионов страны. В течение двух недель юные спортсмены состязались в кикбоксинге, каратэ, тхэквондо, дзюдо, самбо, грепплинге, боксе, армейском рукопашном бое, ушу и смешанных

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разбитой дороги в Бокино

14 сентября 2025
0
Многолетняя проблема с улицей Заречной в селе Бокино Тамбовской области дошла до федерального уровня. Жители не раз жаловались, что единственная дорога к их домам остаётся грунтовой, её постоянно размывает дождями и снегом. Иногда проехать невозможно даже скорой помощи или пожарным машинам. Жалобы

Тамбовский симфонический оркестр откроет юбилейный сезон концертом Чайковского

14 сентября 2025
0
18 сентября Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова откроет свой пятый, юбилейный сезон. Первое выступление будет посвящено 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В программе концерта прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром. Солистом выступит пианист Даниил

Почти миллион рублей задолжали Тамбовской области компании-недропользователи региона

14 сентября 2025
0
За последние пять лет предприятия, добывающие полезные ископаемые в Тамбовской области, не выплатили свыше 900 тыс. рублей обязательных платежей. В бюджет не поступили налог на добычу, водный налог и регулярные отчисления за пользование недрами. По данным регионального минэкологии, задолженность

«Народная плотина» на Цне: уголовное дело буксует, жители спорят с прокурорами

13 сентября 2025
0
История с так называемой «народной плотиной» в Тамбове снова возвращается в Ленинский районный суд. В четвертый раз туда поступило дело против строителя Александра Романова, обвиняемого в незаконной рубке деревьев. Все предыдущие попытки начать разбирательство заканчивались возвратом материалов на

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

13 сентября 2025
0
На брифинге в ситуационном центре партии "Новые люди" руководитель центра Евгений Коркищенко сообщил о нарушениях избирательного законодательства в ходе голосования в городе Уварoво. По его словам, наблюдатель партии на УИК № 921 Александр столкнулся с систематическим препятствованием со стороны

В Тамбове почтили память Зои Космодемьянской в день её 102-летия

13 сентября 2025
0
В Тамбове отметили день рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В минувшую субботу, 13 сентября, у памятника легендарной разведчице состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие врио главы региона Евгений Первышов, председатель облдумы Евгений Матушкин, а также

Приговор экс-депутату Тамбовской Гордумы Ольге Степичевой вступил в силу

13 сентября 2025
0
В Тамбове завершилось громкое дело бывшего заместителя председателя городской Думы Ольги Степичевой. Тамбовский областной суд отказался удовлетворить её апелляцию и оставил без изменений приговор Октябрьского райсуда, вынесенный летом этого года. Напомним, в июне суд признал Степичеву виновной в

Участок трассы Р-22 «Каспий» в Первомайском округе расширят до четырёх полос

12 сентября 2025
0
В Первомайском округе Тамбовской области продолжается капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» с 356-го по 371-й км. По данным ФКУ Упрдор Москва–Волгоград, подрядчик выполнил уже 54% работ. На 13 из 15 км дороги уложены все слои покрытия, кроме верхнего. По двум новым полосам
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги