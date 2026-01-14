К скандальному подрядчику «Дормострой» подан новый иск на 202 млн рублей Комментариев: 0



История «Дормостроя» остаётся одним из наиболее показательных примеров того, как крупные подрядчики, работавшие с государственными контрактами, сталкиваются с масштабными финансовыми и правовыми проблемами. Компания «Дормострой», ранее работавшая в Тамбовской области, вновь оказалась в центре судебного разбирательства. На этот раз с иском на 202 млн рублей к подрядчику обратилось федеральное дорожное ведомство — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“». Заявление пока не принято к производству, дата заседания не определена.Сумма претензий к «Дормострою» продолжает увеличиваться. Только за 2025 год общий объем исков со стороны различных контрагентов превысил 694 млн рублей. Компании предъявляют требования по долгам, штрафам и неисполненным обязательствам. Ряд партнеров не исключали обращения в суд с заявлениями о банкротстве подрядчика.Ранее «Дормострой» был внесён в реестр недобросовестных поставщиков после расторжения пяти контрактов на содержание дорог в Тамбовской области. Заказчик указал на систематические нарушения и неудовлетворительное качество обслуживания. В самой компании с таким решением не согласны и пытаются оспорить его в суде.На фоне судебных споров, по данным открытых источников, банковские счета подрядчика заблокированы. Несмотря на это, по итогам 2024 года компания отчиталась о выручке в 5,1 млрд рублей и прибыли почти 39 млн рублей, при этом объём непогашенных обязательств превышал 120 млн рублей.История «Дормостроя» остаётся одним из наиболее показательных примеров того, как крупные подрядчики, работавшие с государственными контрактами, сталкиваются с масштабными финансовыми и правовыми проблемами.



