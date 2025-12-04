В Тамбове вручили премию «Юрист года»: на одной сцене — ведущие юристы региона и молодые специалисты Комментариев: 0



Перед началом церемонии с журналистами пообщался председатель регионального отделения АЮР, заместитель главы области Николай Федосеенков. Он подчеркнул, что современный юрист должен сочетать классические профессиональные качества с умением работать с новыми технологиями:



«В первую очередь, это, конечно, защита закона, защита прав граждан. Это то, ради чего вообще существует юриспруденция. А если говорить о том, какой он должен быть — конечно, он должен быть современный, должен пользоваться технологиями».



По его словам, конкурс выдался напряжённым: в каждой номинации было несколько сильных претендентов, и решение жюри далось непросто.



На церемонии награждения выступил глава Тамбовской области Евгений Первышов. Он отметил значимость профессии юриста и вклад Ассоциации юристов в правовое просвещение и оказание бесплатной помощи населению:



«Сегодня юристы вносят весомый вклад в обеспечение законности и правопорядка. Тамбовское отделение Ассоциации ведёт большую работу, много внимания уделяет правовой поддержке граждан».



Награды вручались в семи основных номинациях: правопорядок, правозащитная деятельность, бесплатная правовая помощь, юридическая наука и образование, совершенствование законодательства, а также в категориях «Дебют в юридической профессии» и «Развитие Тамбовского отделения Ассоциации».



Специальную юбилейную награду «За вклад в развитие Тамбовского регионального отделения АЮР» получил заслуженный юрист России, профессор Николай Ельцов.



По словам участников церемонии, особенно символичным стало то, что на одной сцене встретились признанные профессионалы и молодые специалисты — те, кто уже сегодня вносит вклад в развитие правовой культуры региона.



