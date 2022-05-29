В Тамбовской области определились с «Юристами года» 0 Вчера в администрации Тамбовской области прошло торжественное вручение Ежегодной региональной юридической премии «Юрист года». В настоящее время в нашем регионе живет и работает более 22 тысяч юристов.

На Моршанском шоссе меняют участок старого коллектора 0 Продолжаются работы по замене 72 метров канализационного коллектора на Моршанском шоссе в Тамбове. Ранее на этом участке произошло обрушение. Изношенный участок заменят на новый из современного полиэтиленового материала.

День пограничника в Мичуринске прошел под флагом союза ветеранов Афганистана 0 Ежегодно в конце мая в России отмечается День пограничника. 28 мая 2022 г. в г. Мичуринске прошли празднования, посвящённые этой воинской дате. Пограничным войскам исполнился 101 год. Традиционно встречу сослуживцев в этот день организуют члены ММО ТО ООО «РСВА». Они с трудом себе представляют,

Россельхозбанк принял участие в присуждении именных стипендий на фестивале «Синяя Птица» 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в церемонии награждения лауреатов именных стипендий «ГАРАНТ» в рамках финального тура XVII Студенческого Творческого Фестиваля «Синяя Птица». В мероприятии приняла участие заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Салущева.

В Котовске провели фестиваль неваляшки 0 На прошедших выходных в Котовске прошел фестиваль неваляшки. Основное мероприятие было связано с карнавальным шествием по улице Свободы от улицы Кирова до парка культуры. Шествие сопровождал ансамбль «Наследники Победы».

В Никифоровском районе в пруду утонул мужчина 0 Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели мужчины на водном объекте в Никифоровском районе. Все произошло на пруду Дмитриевский в районном центре.

Жители Тамбова вышли на митинг: «Zа Россию! Zа мир! Zа президента!» 0 Вчера в Тамбове на площади «Музыки» состоялся многочисленный митинг-концерт под лозунгом: «Zа Россию! Zа мир! Zа президента!». Инициатором акции выступило общественное движение «Тамбовская земля», чтобы показать как жители области могут объединяться и поддержать тех, кто рискует своей жизнью,

Несколько тысяч человек приняли участие в акции «Библионочь» 0 В Тамбовской области прошла Всероссийская акция «Библионочь» (6+), главное мероприятие в областной библиотеке имени А.С. Пушкина. Здесь прошла фестивальная программа «РазГуляй на Дворянской».

Тамбовчанин взял кредит и перевел его мошенникам 0 Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту мошенничества с денежными средствами тамбовчанина. По предварительной информации, потерпевшему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности кредитного учреждения.

Почетного гражданина могут лишить звания за совершенное преступление 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы во время обсуждения вопроса о внесении изменений в положения о муниципальных наградах депутат Артем Александров внес на рассмотрение предложение предусмотреть возможность лишения муниципальных наград, в том числе звания Почетный гражданин города, не

В области откроется транспортный хаб для доставки гумпомощи 0 На базе кампуса ТГУ в посёлке Георгиевском, расположенном всего в нескольких километрах от Тамбова планируют открыть транспортный хаб для доставки гуманитарной помощи республикам Донбасса. В Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и общественной организацией «Российский

Состоялась конференция организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 0 Поддерживая позицию президента Владимира Путина, назвавшего патриотизм национальной идеей, в регионе активно работают различные общественные организации. Одна из них – Тамбовская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Тамбовские аграрии получили свыше 80% средств от РСХБ на сезонные работы по льготной ставке 0 В 2022 году Тамбовский филиал Россельхозбанка прокредитовал аграриев региона на сезонно-полевые работы на сумму более 2,7 млрд рублей. Свыше 80% кредитов были выданы по льготным условиям по ставке не выше 5%. Одним из получателей поддержки стало хозяйство «Агрострой М», один из лидеров сельского

В Тамбове стали погибать деревья 0 По информации «Дирекции благоустройства и озеленения», весной 2022 года в разных локациях Тамбова была зафиксирована массовая гибель ясеня. На днях погибшие деревья были спилены и утилизированы у входа в тамбовский «Парк культуры и отдыха».

Россельхозбанк в Тамбове продолжает прием заявок на сельскую ипотеку по новым условиям 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка продолжает прием заявок на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жилье в сельской местности с помощью кредита под 3%*. Что касается целей использования, то теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное

Город выделяет в 4 раза меньше средств на уборку дворов, чем необходимо 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял вопрос содержания городских территорий. Новая система уборки дворов не привела к улучшению ситуации с их санитарным состоянием. Выделяемых из бюджета средств явно не достаточно.

Председателем реготделения «Деловой России» избранна Анна Пудовкина 0 На заседании членов регионального отделения «Деловой России» был избран новый председатель, им стала Анна Пудовкина, ранее депутат Тамбовской городской Думы, предприниматель.

Больше месяца службы не могут ликвидировать провал на ул. Гастелло 0 Прошло больше месяца, как на ул. Гастелло произошло обрушение асфальта, но никаких мер по ликвидации аварийной ситуации до настоящего момента не предпринято. По информации администрации города Тамбова о провале дорожного полотна чиновники оповестили городские службы, в том числе водоканал.

Поисковый отряд из Жердевки обнаружил останки четверых красноармейцев 0 Во время поисковых мероприятий в Волгоградской области студенты из отряда «Наследие» (Жердевка) нашли останки защитников Сталинграда и многочисленные артефакты, связанные с войной.

В зале суда умер обманутый дольщик 0 Вчера в Тамбовском областном суде в рамках рассмотрения дела обманутых дольщиков скоропостижно ушел из жизни дольщик дома № 46 по ул. Коммунальная Олег Исаев. Начиная с 2017 года, Олег Исаев вместе с другими дольщиками добивался достройки проблемного объекта.