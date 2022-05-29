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В Тамбовской области определились с «Юристами года»

Сегодня, 10:22
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В Тамбовской области определились с «Юристами года» Вчера в администрации Тамбовской области прошло торжественное вручение Ежегодной региональной юридической премии «Юрист года». В настоящее время в нашем регионе живет и работает более 22 тысяч юристов.

В числе победителей в номинации: «За вклад в развитие бесплатной правовой помощи» - заместитель прокурора Тамбовской области Сергей Долгих; «За вклад в развитие местного отделения Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России» председатель Первомайского совета народных депутатов Елена Кирьянова и другие.

Награды вручил глава региона Максим Егоров.
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