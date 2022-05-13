В Тамбове продолжается ремонт дороги по ул. Советская 0 На участке от улицы Максима Горького до Комсомольской площади по ул. Советская продолжаются ремонтные работы.

У многодетной матери приставы незаконно списали пособия 0 Прокуратура провела проверку по заявлению матери, которая воспитывает восьмерых несовершеннолетних детей о том, что с ноября 2021 года по март 2022 на счет, куда поступают пособия, были списаны денежные средства.

Доходы отдельных депутатов гордумы превышают 10 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской городской Думы отчитались о доходах и расходах за прошлый год. Лидером по доходам стал депутат от партии «Справедливая Россия – за правду» Артур Новокрещенов, заработавший за год более 19 млн. рублей.

Тамбовчане жалуются на бездействие городских чиновников 0 Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области занялся проблемой бездействия чиновников администрации города Тамбова в вопросе оборудования пешеходного перехода на улице Фрунзе города.

В Тамбовской области прогнозируются дожди 0 На выходных в Тамбовской области прогнозируются дожди. Завтра температура воздуха не будет превышать 14 градусов тепла. В ночь термометры будут опускаться до отметки в плюс 6-8 градусов.

Власти приостановили вырубку Пригородного леса 0 Как ранее писало наше издание, варварское уничтожение Пригородного леса, которое произошло 12 мая по улице Лесной в поселке Тамбовской лесхоз не осталось бесследным. Сотрудники управления лесами пресекли незаконную рубку, направлены в правоохранительные органы, соответствующие заявления.

В наукограде мичуринцы массово отпраздновали День Победы 0 В наукограде отметили День Победы насыщенной праздничной программой. На центральной площади торжественным маршем прошли парадные расчёты и Бессмертный полк, на площади Славы состоялась церемония Памяти и Скорби, закончившаяся возложением цветов к Вечному огню.

В Тамбове открылась первая частная школа 0 В Тамбове открылась первая частная начальная школа полного дня «Умная школа» на ул. Пролетарская на 100 учащихся. В образовательном учреждении воспитанники учатся с 8 до 19 часов.

В 11 школах области идёт капитальный ремонт 0 В 11 общеобразовательных учреждениях Тамбовской области идет капитальный ремонт зданий. В частности ремонт школы идет в селе Пересыпкино-2 Гавриловского района. Здесь выполнено более половины запланированных работ.

Жители притамбовья: «Требуем остановить варварское уничтожение леса» 0 Сегодня в поселке Тамбовский лесхоз разгорелся конфликт, связанный с вырубкой деревьев в прибрежной зоне Цны по ул. Лесная. Местные жители живой цепью вышли защищать дубы и сосны. «Требуем остановить варварское уничтожение леса», - на сходе потребовали местные жители от чиновников, которые приехали

Владимиру Громову продлили домашний арест 0 Бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Владимиру Громову Ленинский районный суд продлил срок содержания под домашним арестом. Решение было принято вначале мая.

В Мичуринске торжественно открыли памятник российскому солдату 0 В преддверии дня Победы в Мичуринске торжественно открыли памятник российскому солдату - участнику боевых действий у мемориала воинов-интернационалистов и локальных конфликтов. Бронзовая скульптура солдата украсила действующий мемориал воинам-интернационалистам, расположенный на улице Гоголевской

Тамбовчане могут бесплатно привить собак и кошек от бешенства 0 С 11 мая Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных проводит акцию по бесплатной вакцинации домашних животных. Вакцинацию проводят ветеринары в составе мобильных бригад в понедельник, среду и пятницу на удобных для горожан площадках с 17:00 до 18:00.

В Тамбове стартует Рыбаковский фестиваль 0 Сегодня в Тамбове стартует XV юбилейный театральный фестиваль имени Николая Рыбакова (12+). Фестиваль проходит на базе Тамбовского драмтеатра.

Скончалась женщина после падения дерева в Ахлебиновской роще 0 Органы прокуратуры взяли под личный контроль расследование ЧП произошедшего в Ахлебиновской роще 9 мая во время праздничного мероприятия, когда на посетителей упало дерево. Две женщины были госпитализированы, одна из них скончалась от полученных травм.

В Ахлебиновской роще на людей упала ветка дерева 0 Вчера в Тамбове во время праздничных мероприятий в Ахлебиновской роще на людей упала ветка дерева, две женщины находятся в реанимации. В соцсетях разгорелись жаркие обсуждения, в комментариях люди критикуют организаторов мероприятия за выбор площадки.

В результате неправильного ремонта дороги происходит подтопление жилого дома 0 Жильцы дома № 125 по ул. Советская несколько лет добиваются от городских властей решить проблему с дорогой по ул. Рабочая, после ремонта, которой образовался неправильный уклон проезжей части.

В области отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 0 В Тамбовской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия прошли утром на площади В.И. Ленина в Тамбове. В параде по главной площади Тамбова прошли войска Тамбовского гарнизона, кадеты, юнармейцы,

Сетевая компания подарила новый водопровод труженику тыла из Сатинки 0 На днях представители АО «ТСК» завершили работы по замене участка водопровода на улице Чкалова в поселке Сатинка в Сампурском районе. У труженика тыла Великой Отечественной войны Анатолия Лаврентьевича Сигаева произошла авария на водопроводе, в результате чего он лишился воды.

В администрации прокомментировали «повышение зарплаты» главе 0 СМИ «Блокнот Тамбов» обратилось в администрацию города Тамбова с просьбой прокомментировать решение депутатов увеличить ежемесячное денежное поощрение главе администрации города Тамбова с 6,8 до 8,3 должностных окладов.