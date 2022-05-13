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В Тамбове продолжается ремонт дороги по ул. Советская

Сегодня, 08:04
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В Тамбове продолжается ремонт дороги по ул. Советская На участке от улицы Максима Горького до Комсомольской площади по ул. Советская продолжаются ремонтные работы. В частности завершен один из этапов: обновлены светильники дорожного освещения, частично разобрана старая тротуарная плитка и смонтированы закладные под Г-образные опоры для дублирования дорожных знаков.

К основному объему работ дорожники приступят позднее, после установки бордюрного камня начнётся ремонт асфальтового покрытия. Общая протяжённость ремонтируемого участка достигает 2,5 км. дороги.
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