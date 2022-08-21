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В Рассказово подрядчик сорвал контракт по реновации парка
15,4 миллиона рублей было выделено на реновацию парка в городе Рассказово, вот только работы не были выполнены в срок. Работы на объекте велись крайне медленно, с нарушением графика, например, за несколько месяцев Общество выполнило только 5,2% запланированных работ.
Местная администрация приняла решение, расторгнут контракт, и внесла подрядчика в реестр недобросовестных.
В прошлом году в городе Рассказово планировали улучшить состояние городского сада, произвести устройство лектория, скалодрома, обзорной площадки, заменить ограждение и произвести озеленение территории сада.
Фото: Николай Теплов
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