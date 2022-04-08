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Тамбовчане недовольны благоустройством парка «Победы»
Сегодня, 10:46
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История с благоустройством парка «Победы» в городе Тамбове набирает новые обороты. Молодые мамы с детьми выражают недовольство, как проведены работы по установке детской площадки.
В частности подрядчик кусками положил резиновое покрытие, похоже, из разряда, чтобы было - площадку поделили на два куска, а между ними покрытия нет, как и под качелями, и у лавочек (пока песок). Не у всех лавочек есть спинки и другие замечания.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, которые не первый месяц занимается парком ситуация с благоустройством парка «Победы» в Тамбове - наглядный пример неэффективного расходования бюджетных средств и безалаберности муниципального заказчика.
Работы в парке должны были завершить еще в прошлом году, но потом перенесли на 2022 год.
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