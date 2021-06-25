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Строительство рассказовского ФОКа приостановлено
Вчера, 12:29
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На неопределенный период приостановлено строительство масштабного спортивного объекта в городе Рассказово. В областном управлении по физической культуре и спорту ИА «Онлайн Тамбов.ру» сообщили, что контракт был расторгнут в конце прошлого года. Работы по строительству выполнены лишь на 13%.
Сметная стоимость работ составила порядка 117 млн рублей, ключевая сумма средств была выделена из федерального бюджета.
Строительство будет продолжено после выделения бюджетных средств.
Фото - ИА «Онлайн Тамбов.ру»
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